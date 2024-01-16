Рамасвами принял решение выйти из президентской гонки и поддержать Трампа

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Американский бизнесмен Вивек Рамасвами принял решение покинуть президентскую гонку, об этом сообщает Bloomberg.
«Я принял решение выйти из президентской гонки», — цитирует агентство заявление Рамасвами.
Предприниматель также рассказал, что позвонил бывшему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу и поздравил его с победой в предварительных выборах Республиканской партии в штате Айова. Рамасвами также выразил Трампу свою поддержку в президентской гонке.
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