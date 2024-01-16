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Рамасвами принял решение выйти из президентской гонки и поддержать Трампа

Кандидат в президенты США Рамасвами принял решение снять свою кандидатуру
16 января 2024, 08:24
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами принял решение покинуть президентскую гонку, об этом сообщает Bloomberg.
«Я принял решение выйти из президентской гонки», — цитирует агентство заявление Рамасвами.

Предприниматель также рассказал, что позвонил бывшему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу и поздравил его с победой в предварительных выборах Республиканской партии в штате Айова. Рамасвами также выразил Трампу свою поддержку в президентской гонке.


Напомним, ранее в американском штате Айова прошло голосование, открывшее сезон предварительных выборов в стране. Победу в нём одержал Дональд Трамп, набравший около половины голосов избирателей.

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#сша
#президент
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#дональд трамп
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Климов: нейтральный флот в Черном море противоречит договоренностям о Босфоре
16 января 2024, 09:01

Фото: istockphoto/alexnikit1981

Любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может проходить через Босфор, исходя из соглашения о его использовании.
Турция всегда внимательно соблюдала данный договор. Об этом РИА Новости сказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, когда комментировал доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В новом докладе сказано, что нейтральные государства обязаны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море, чтобы сопровождать торговые суда, которые вывозят из региона зерно и удобрения.

«Этот форум сам по себе — это не межгосударственное объединение. Он ничем не отличается от общества по ловле бабочек, поэтому всерьёз смотреть на это как на международное решение не стоит. Все телодвижения — надувания щёк и просто ничего»,=говорит Андрей Климов.
По словам Климова, существуют правила морского судоходства, есть соглашение, определяющее правила прохождения Босфора, а всё остальное не имеет веса.

«Турция вообще не приехала в Давос. То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Чёрное море, а по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт — Турция в этом плане строго выполняет соглашение и до последнего дня выполняла», - отметил Андрей Климов.
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Рамасвами принял решение выйти из президентской гонки и поддержать Трампа
#турция
#политика
#новости
#флот
#чёрное море
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«Всё ещё не готовы»: Турция усомнилась в желании Запада урегулировать конфликт на Украине
Турция пока не видит намерений Запада в урегулировании украинского конфликта
16 января 2024, 08:13

Фото: iStock/Silent_GOS

Анкара пока не видит готовности западных лидеров приступить к урегулирования конфликта на Украине, об этом заявил неназванный турецкий дипломат в интервью для «РИА Новости».
«К сожалению, пока не видим готовности западных партнеров к урегулированию. Нынешняя ситуация рискует стать тупиковой», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Дипломат также отметил, что Анкара продолжает предлагать свои посреднические услуги в процессе мирных переговоров конфликтующих сторон. Источник СМИ считает, что дать старт разрешению ситуацию могут переговоры в рамках стамбульского процесса.

Напомним, ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что обсуждение той или иной «формулы мира» по Украине не имеет смысла без участия в переговорах России.

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#дипломат
#переговоры
#россия
#украина
#турция
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«Запечатать»: Трамп рассказал, что сделает с мигрантами в случае победы на выборах
Трамп заявил, что «запечатает» южную границу США, если победит на выборах
16 января 2024, 07:25

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы в президентских выборах «запечатает» южную границу Соединённых Штатов. С таким заявлением политик выступил во время выступления перед своими сторонниками в Де-Мойне.
«Мы намерены запечатать границу», — продекламировал Трамп.

Он также отметил, что если вновь займёт президентское кресло, то уровень миграции в стране достигнет показателей времён администрации Дуайта Эйзенхауэра.

Трамп в очередной раз обрушился с критикой на нынешнего главу Штатов Джозефа Байдена. Он заявил, что Байден — худший президент в истории США, который разрушает Америку, именно поэтому сейчас всем политическим силам и партиям необходимо объединиться, чтобы спасти страну от краха.

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#сша
#дональд джозеф мигранты
#выборы
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Трамп лидирует на первых предварительных выборах республиканцев в Айове
16 января 2024, 04:39

Фото: iStock/twinsterphoto

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует на предварительных выборах Республиканской партии в Айове. Об этом сообщает NBC со ссылкой на предварительные результаты голосования.
В среднем Дональда Трампа поддержали около половины сторонников Республиканской партии. Ожидается, что борьба за второе место развернётся между экс-постпредом США при ООН Никки Хейли и губернатором Флориды Роном Десантисом.

Голосование в штате Айвова открыло сезон предварительных выборов в Соединённых Штатах. Для определения кандидата республиканцы проводят очные конференции (кокусы).

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#сша
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#борьба
#байден
#трамп
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Филиппо: Германии нужна война с Россией
Филиппо: Германии необходима война с Россией, чтобы избежать социальный взрыв
16 января 2024, 03:47

Фото: iStock/photosvit

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Германии нужны военные действия против России для наведения страха среди немцев, чтобы таким образом избежать социального взрывы. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Филиппо предсказал в феврале 2024 года начало беспорядков, а в 2025 — их пик на фоне взрывных социальных волнений в ФРГ и в других странах.

По словам политика, военный план, который якобы разработан бундесвером, «очень точный» и направленный на внутреннюю аудиторию ЕС с целью предотвращения социального взрыва.

«Война как отвлекающий манёвр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения», — заключил Флориан Филиппо.

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Экс-советник Кучмы Соскин: Соседи Украины объявили ей полную блокаду
16 января 2024, 03:25

Фото: iStock/BalkansCat

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина больше не может вести боевые действия, при этом соседние страны объявили ей абсолютную «блокаду». Об этом он сказал в своём блоге на YouTube.
«Формула мира», продвигаемая Киевом, предполагает восстановление территориальной целостности Украины, а также получение страной евроатлантических гарантий безопасности.

«Формула мира Зеленского — это фантазии. Ермак говорит, что Украина будет воевать, что украинское общество желает продолжать боевые действия и не хочет замороженного конфликта. Но воевать уже невозможно, нечем. У вас нет денег, мужчины не хотят идти на фронт, а те, которые пошли, уже кончились», — убеждён Соскин.

По его словам, истощение ресурсов Киева накладывается на крайне жёсткую позицию соседних стран по отношению к Украине, так как фактически они объявили ей полную блокаду.

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#украина
#всу
#киев
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В Европе назвали максимальный срок подготовки к конфликту России и НАТО
Каллас: У Европы и НАТО есть максимум пять лет для подготовки к конфликту с РФ
16 января 2024, 03:08

Фото: РИА Новости/Стрингер

Европа имеет максимум от трех до пяти лет для подготовки к возможному вооружённому конфликту с Россией. Об этом сообщила эстонский премьер Кая Каллас со ссылкой на соответствующие оценки национальной разведки, пишет The Times.
«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — отметила Каллас.

В долгосрочной перспективе НАТО должно, по её словам, принять стратегию «сдерживания» Москвы, по аналогии с « временами холодной войны».

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией, которая может начаться летом 2025 года. Сценарий Министерства обороны Германии предвидит, что после победы возможны этнические столкновения в Прибалтике. В связи с этим российские войска могут переброситься в Калининград для атаки Сувалкского коридора. НАТО, в ответ, примет решение о «мерах для надежного сдерживания» и перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных, утверждает издание.

В министерстве обороны Германии, комментируя статью о нападении России на НАТО, заявили, что «рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии».

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#германия
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Источник в Москве назвал условия для переговоров между Россией и Украиной
Переговоры по конфликту на Украине возможны лишь между Киевом и Москвой
16 января 2024, 03:00

Фото: iStock/Diy13

Если переговоры по Украине состоятся, то будут проходить между Москвой и Киевом, а не основываться на «формуле» Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе «формулы» Зеленского и не в «копенгагенском формате», а между Россией и Украиной и исходя из ситуации «на земле» и политико-географических реалий», — цитирует агентство слова собеседника.

Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил Берн об организации мирного саммита по Украине. Амхерд, в свою очередь, выразила готовность выполнить его просьбу.

Собеседник РИА Новости прокомментировал это заявление, отметив, что никакие встречи по вопросу украинского конфликта не имеют смысле без участия Российской Федерации.

«Киев сам себе юридически запретил переговоры с Россией, а Запад поставляет Киеву вооружения для террористических атак», — добавил он.

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Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею в конституции как врага номер один
16 января 2024, 01:15

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в конституции необходимо указать Республику Корею как враждебное государство номер один. Об этом сообщает агентство Ренхап.
Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на ЦТАК Северной Кореи.

«Ким Чен Ын заявил, что Южную Корею следует обозначить в конституции как «враждебную страну номер один», — говорится в публикации.

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#ким чен ын
#южная корея
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