«Запечатать»: Трамп рассказал, что сделает с мигрантами в случае победы на выборах

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы в президентских выборах «запечатает» южную границу Соединённых Штатов. С таким заявлением политик выступил во время выступления перед своими сторонниками в Де-Мойне.
«Мы намерены запечатать границу», — продекламировал Трамп.
Он также отметил, что если вновь займёт президентское кресло, то уровень миграции в стране достигнет показателей времён администрации Дуайта Эйзенхауэра.
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