Климов раскрыл стремления западных политиков превратить ЕС в оборонный союз

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала создать гендерно сбалансированную Еврокомиссию к середине августа 2024 года. Об этом она заявила на пресс-конференции в рамках сессии Европарламента в Страсбурге после того, как ее переизбрали еще на 5 лет.