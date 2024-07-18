Климов раскрыл стремления западных политиков превратить ЕС в оборонный союз

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил уверенность в том, что стремление главы Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен переориентировать Евросоюз из экономического блока в оборонный союз вызвано желанием удержать власть.
«Они, чтобы мобилизовать свои силы и удержать власть, готовы действительно превратить ЕС в военный лагерь, что полностью противоречит тем идеям, которые лежали в основе создания Союза. Но это вариант страховки на случай, если вдруг Вашингтон изменит свою стратегическую линию, чего они очень боятся», — пояснил в беседе с NEWS.ru Климов.
Он добавил, что такой план может готовиться и на тот случай, если демократы в США потеряют власть.
Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк раскритиковал планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить Евросоюз из экономического пространства в оборонный блок.
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Мелисса Тимофеева