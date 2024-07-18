Захарова высмеяла инициативу Урсулы фон дер Ляйен о сбалансированной ЕК

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Инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по гендерной сбалансированности высмеяла российский дипломат Мария Захарова в Telegram-канале.
«Мне кажется, нарушены права трансгендеров и небинарных личностей», — написала официальный представитель МИД РФ.
Ранее сообщалось, что переизбранная главой ЕК фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную комиссию.
«Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», — говорила политик.
Она добавила, что уже в течение ближайших недель пригласит страны-участницы ЕС для определения кандидатов в ЕК. Определить нужно будет как мужчину, так и женщину.
Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на пять лет.
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Никита Кротов