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Фон дер Ляйен пообещала создать гендерный баланс в Еврокомиссии к августу 2024

18 июля 2024, 17:20
Фото: РИА Новости/ Стрингер

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала создать гендерно сбалансированную Еврокомиссию к середине августа 2024 года. Об этом она заявила на пресс-конференции в рамках сессии Европарламента в Страсбурге после того, как ее переизбрали еще на 5 лет.
«В ближайшие недели я приглашу страны ЕС определить кандидатов в новую Еврокомиссию, я попрошу представить двух кандидатов: мужчину и женщину. Я проведу интервью с кандидатами в середине августа и выберу лучших, которые разделяют приверженность Европе. Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», — пообещала фон дер Ляйен.
На данный момент в Еврокомиссии состоят 27 еврокомиссаров, по одному от каждой страны-участницы Евросоюза.



Ранее сообщалось, что депутаты проголосовали за назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК на 2025-2029 годы. За это решение проголосовал 401 из 720 депутатов Европарламента.

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Байден забыл имя главы Пентагона и назвал его просто «чернокожим мужчиной»
Newsweek: Байден забыл имя шефа Пентагона и назвал его чернокожим мужчиной
18 июля 2024, 17:16

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден запнулся на имени главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его просто «чернокожим мужчиной». Об этом информирует издание Newsweek.
Ролик, на котором нынешний американский лидер «запинается» на имени главы минобороны, после чего называет его чернокожим мужчиной, набрало множество просмотров в социальных сетях.

«Посмотрите на то, с какой критикой я сталкиваюсь из-за того, что я назначил на пост министра обороны того чернокожего мужчину. Я имею в виду с критикой из-за того, кого я назначил на посты», — заявил действующий глава США.

Напомним, ранее в США прошли дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Выступление Байдена было невыразительным и бессвязным, что вызывало «агрессивную панику» у демократов. Оговорки американского президента в настоящее время вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей.

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#сша
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Госдеп США объявил награду в $10 млн за информацию о журналисте Малькевиче
18 июля 2024, 17:12

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Госдеп США объявил награду в $10 миллионов за информацию о председателе правления Фонда развития новых медиа, журналисте Александре Малькевиче и бывшем бухгалтере РИА ФАН Елене Хусяйновой. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсетях. Сотрудники медиакомпаний якобы причастны к вмешательству в выборы США, говорится в сообщении.
«Если у вас есть информация о Малькевиче, Хусяйновой или связанных с ними организациях или физических лицах, причастных к вмешательству в выборы США, отправьте ее нам по электронной почте», — заявили в государственном департаменте.
В публикации указано, что 10 миллионов долларов предлагаются в рамках специальной программы правительства.

Ранее Госдеп США отказался комментировать статус паспорта планировавшего отправиться в Россию бывшего разведчика США Скотта Риттера, снятого с рейса по требованию американских властей. До этого Риттер сообщил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не позволив вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По мнению экс-разведчика, Госдепартамент Штатов боится его участия в ПМЭФ.

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#выборы
#сша
#информация
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Член ОП Данюк объяснил критику идеи превратить Европу в военную базу
18 июля 2024, 15:52

Фото: iStock/butenkow

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк раскритиковал планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить Евросоюз из экономического пространства в оборонный блок.
Он отметил, что у этих планов есть чёткие цели: заработать и уничтожить европейское единство.

Также он добавил, что такие страны, как Австрия или Швейцария, не захотят реализовывать такие идеи.

«Если они на это не пойдут, значит, очередной процесс по выходу нескольких стран из Европейского союза, конечно, будет уже означать тотальный крах Европы», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.

А журналист-международник Сергей Латышев высказал мнение о том, что Запад невозможно ни в чём убедить просто на словах, он уважает только силу.

«Запад пока уверен, что силы у России нет, что мы на самом деле слабы и на Украине будем воевать вполсилы, а все наши угрозы применить в случае чего ядерное оружие — блеф. Уверен, что Лавров это прекрасно понимает, стараясь произвести впечатление лишь на Глобальный Юг. Или создать «дымовую завесу» для лучшей подготовки к решающим битвам», — отметил в беседе с «Царьградом» Латышев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет угрозы для РФ.

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#страны
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Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен переизбрали еще на пять лет
18 июля 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Стрингер

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали еще на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на итоги голосования Европарламента. До этого ее работу критиковал глава венгерского МИДа Петер Сийярто, назвав «очень плохой». По словам политика, в Евросоюзе при фон дер Дяйен снизилась миролюбивость и сплоченность.
Ранее глава Еврокомиссии обещала сделать Европейский союз оборонным. Помимо всего прочего, она хочет создать так называемый Европейский оборонный фонд, инвестируя в оборонные возможности в морском, наземном и воздушном плане. Также упомянуты области космоса и кибербезопасности.

Лучшей инвестицией в безопасность Европы Урсула фон дер Ляйен назвала поддержку Киева.

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#евросоюз
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#еврокомиссия
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Под Харьковом зафиксировали факты сексуальных преступлений наемников
Замглавы ВГА: под Харьковом есть факты сексуальных преступлений наемников
18 июля 2024, 15:28

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что есть факты сексуальных преступлений и похищения женщин в селах Глубокое и Лукьянцы Харьковского района. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, центром фиксации военных преступлений уже зафиксировано свыше 50 эпизодов военных преступлений, которые были совершены иностранными наемниками.

Лисняк рассказал, что в село Лукьянцы спецподразделение «Kraken» совместно с иностранными гражданами французской принадлежности осуществляли рейды. Цель — конфискация имущества местных жителей и мародерство. Он добавил, что иностранными наемниками совершались акты сексуального насилия и похищения женщин в селах Глубокое и Лукьянцы Харьковского района. Часть жертв погибли.

Ранее сообщалось, что в северной части Харьковской области зафиксировано увеличение количества наемников. В основном в данном регионе преобладают наемники из Франции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Венгрии оценили вопрос легитимности Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#наемники
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Республиканцы поддержали Трампа на съезде, надев на уши повязки
18 июля 2024, 15:08

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа на съезде Республиканской партии решили проявить солидарность с пережившим покушение политиком. Об этом сообщает издание The Hill.
Уточняется, что сторонники республиканца надели на уши повязки. Одна из последовательниц бывшего американского лидера заявила, что перевязала себе ухо, чтобы помочь Трампу «установить новый тренд» и дать понять, «как сильно его любит народ».

Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#политика
#покушение
#послание
#дональд трамп
#сша
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Захарова не усомнились в планах англосаксов профинансировать покушение на Путина
18 июля 2024, 14:58

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нет никаких сомнений в том, что покушение на президента РФ Владимира Путина, о котором рассказал глава управления разведки Минобороны киевского режима Кирилл Буданов*, финансировалось и планировалось при участии англосаксонских хозяев Киева. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил, что ему известно о попытках покушения на президента России Владимира Путина.

«Нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима», — сказала она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале писала, что покушения готовились на американские деньги. По ее словам, что без них никакой «зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы».

Помимо этого, Буданов* также заявил, что россияне «боятся потерять» Путина, потому что он является «гарантом их жизненной стабильности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#всу
#минобороны
#сбу
#покушение
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Экс-депутат Рады рассказал, почему Германия сокращает помощь Украине
Экс-депутат Рады Олейник: в Германии понимают, что Украина скоро проиграет
18 июля 2024, 14:50

Фото: iStock/Silent_GOS

Участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Германия и иные государства Евросоюза видят бесперспективность помощи Украине и поэтому урезают расходы на ее поддержку. Об этом сообщает РИА Новости.
Олейник отметил, что к следующему году поддержка Киева завершится, поэтому Берлин уже сегодня начинает сокращать на это свои расходы. По мнению бывшего депутата, с высокой вероятностью Украина может исчезнуть как государство.

Олейник добавил, что правительства европейских государств будут ориентироваться на Соединенные Штаты, в которых на предстоящих президентских выборах может одержать победу Дональд Трамп. Республиканец обещает прекратить конфликт на Украине, если станет американским лидером.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что финансирование Украины должно продолжаться так долго, как это необходимо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#финансирование
#расходы
#поддержка
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Стало известно о назревающем бунте в рядах ВСУ
«Военная хроника»: В 59-й бригаде ВСУ в Красногоровке в ДНР зреет бунт
18 июля 2024, 14:29

Фото: istockphoto/Irina Piskova

В 59-й мотопехотной бригаде боевиков ВСУ в Красногоровке Донецкой Народной Республики зреет бунт. Об этом сообщает издание «Военная хроника».
«Командный состав бригады скрывает от руководства реальное положение дел, а потери формирования увеличиваются практически каждые сутки», — гласит публикация.

Военкоры отмечают, что командиры среднего звена не докладывают своему руководству о том, что сдача позиций продолжается. Помимо этого, обеспечить личный состав боекомплектом и всем, что необходимо, стало невозможным, поэтому ситуация на грани бунта, резюмировали обозреватели.

Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что в украинской армии не хватает мотивированных военнослужащих и техники, а решить подобные вопросы, по словам Сырского, сложно командирам любого уровня.

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