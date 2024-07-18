Фон дер Ляйен пообещала создать гендерный баланс в Еврокомиссии к августу 2024

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала создать гендерно сбалансированную Еврокомиссию к середине августа 2024 года. Об этом она заявила на пресс-конференции в рамках сессии Европарламента в Страсбурге после того, как ее переизбрали еще на 5 лет.
«В ближайшие недели я приглашу страны ЕС определить кандидатов в новую Еврокомиссию, я попрошу представить двух кандидатов: мужчину и женщину. Я проведу интервью с кандидатами в середине августа и выберу лучших, которые разделяют приверженность Европе. Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», — пообещала фон дер Ляйен.На данный момент в Еврокомиссии состоят 27 еврокомиссаров, по одному от каждой страны-участницы Евросоюза.
Ранее сообщалось, что депутаты проголосовали за назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК на 2025-2029 годы. За это решение проголосовал 401 из 720 депутатов Европарламента.
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