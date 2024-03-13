Клинтон рассказал о попытке сделать Россию и США союзниками

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Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что сделал все возможное, чтобы Россия стала партнером Соединенных Штатов, передает РИА Новости. Об этом политик заявил, выступая на конференции «Наша безопасность – не данность» в Праге.
«Тогдашнее решение о расширении НАТО было хорошей инвестицией, разумным риском и значительно укрепило альянс», – отметил он.
По словам Клинтона, он пытался сделать Россию американским партнером. По словам бывшего президента, он сделал все, что мог. Как отметил сам Клинтон, он не жалеет ни минуты о времени, потраченном на эти инициативы.
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Александр Климов