Посол России высказался о русофобской риторике США в преддверии выборов как о провокации

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва расценивает русофобскую риторику официальных лиц США в преддверии президентских выборов как провокацию, передает Lenta.ru.
Он указал на официальные заявления американских чиновников об «захватнических амбициях» России в Европе, встречи сотрудников Госдепартамента с представителями беглой российской «пятой колонны», призывы СМИ к организации протестных митингов в день голосования.
Посол отметил, что враги России знают о сплоченности российского общества во главе с президентом Владимиром Путиным, о поддержке населением внутренней и внешней политики и целей специальной военной операции.
Антонов добавил, что, несмотря на постоянные провокации, посольство работает спокойно и решает организационные вопросы, связанные с предстоящим голосованием. Он отметил, что дипломатические представительства за рубежом находятся в тесном контакте с секретной службой Госдепартамента, и выразил надежду, что американская дипслужба выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности.
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«Рассматриваем все это как скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель "раскачать" ситуацию в нашей стране. Требуем от местных властей отказаться от действий, чреватых окончательным скатыванием двусторонних отношений в пропасть», – подчеркнул Антонов.
Антонов добавил, что, несмотря на постоянные провокации, посольство работает спокойно и решает организационные вопросы, связанные с предстоящим голосованием. Он отметил, что дипломатические представительства за рубежом находятся в тесном контакте с секретной службой Госдепартамента, и выразил надежду, что американская дипслужба выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности.
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Александр Климов