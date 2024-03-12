В США раскрыли размер расходов на сдерживание России в Европе

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Соединенные Штаты планируют потратить 2,1 миллиарда долларов в 2025 финансовом году на сдерживание России в Европе, сообщается на сайте Пентагона, передает РИА Новости.
Ранее представители Республиканской партии США в Конгрессе раскритиковали президента Джо Байдена за безрассудные траты.
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Александр Климов