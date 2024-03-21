Словения объявила дипломата РФ персоной нон грата и призвала покинуть страну

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Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата, сообщило 21 марта словенское агентство STA со ссылкой на МИД страны.
Министерство иностранных дел Словении уведомило в четверг посольство России в Любляне о том, что один из сотрудников посольства объявлен персоной нон грата и должен в срок до 28 марта покинуть страну.
В ведомстве аргументировали свое решение тем, что россиянин занимался «деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом».
В МИД РФ пообещали принять ответные меры на действия словенского внешнеполитического ведомства. Российский дипломат должен покинуть Словению до 28 марта.
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В ведомстве аргументировали свое решение тем, что россиянин занимался «деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом».
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Мария Федоровцева