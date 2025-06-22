Клишас призвал укрепить ядерный потенциал РФ из-за ударов США по Ирану

22 июня 2025, 06:09

Фото: iStock/Gerasimov174

Российский сенатор Андрей Клишас заявил, что РФ необходимо укрепить ядерный потенциал, суверенитет и вооруженные силы на фоне ударов США по территории Ирана. Об этом политик написал в своем telegram-канале.







«Выжить в таком мире можно только одним способом - укреплять суверенитет нашей страны, вооружённые силы и ядерный потенциал», — пишет сенатор.