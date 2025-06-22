Трамп пригрозил Ирану трагедией в случае отсутствия мира

22 июня 2025, 05:44

Дональд Трамп: (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану трагедией в том случае, если страна не согласиться на мир. Об этом американский лидер заявил во время своего обращения к нации.







«Так продолжаться не может. Либо будет мир, либо будет трагедия для Ирана, гораздо большая, чем та, что мы видели за последние восемь дней. Помните, осталось много целей», — сказал президент.