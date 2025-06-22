ОАЭИ: Иран не будет останавливать свою ядерную программу

22 июня 2025, 05:55

Фото: iStock/Rainer Puster

В Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявили, что страна не собирается останавливать свою ядерную программу после ударов ВВС США. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ОАЭИ.







«Мы ждем, что международное сообщество осудит беззаконие, основанное на правилах джунглей, и поддержит Иран в достижении его законных прав. Организация по атомной энергии Ирана заверяет великую иранскую нацию, что, несмотря на злые заговоры ее врагов, усилиями тысяч ее ученых она не допустит остановки развития национальной ядерной промышленности», — говорится в сообщении.