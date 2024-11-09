Владимир Рогов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов резко высказался о «красных линиях» экс-президента Украины Петра Порошенко*, информирует РИА Новости.
Бывший президент Украины призвал Владимира Зеленского «убедить» Дональда Трампа, который победил на выборах в Соединённых Штатах Америки, помочь Украине вступить в НАТО. Ещё Порошенко* расписал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа. Он считает, что Киеву не надо ограничивать «мощности ВСУ», идти на компромиссы по поводу санкций, наложенных на РФ.
По мнению Рогова, Порошенко* пытается привлечь к себе внимание и очернить Зеленского, поскольку осознаёт, что проигрыш настоящего украинского режима неизбежен.
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«На постукраинском пространстве началась обычная грызня пауков в банке. Красные линии Порошенко — это банальная клоунада и желание напомнить о себе», — подчеркнул Рогов, комментируя требования бывшего президента Украины.
По мнению Рогова, Порошенко* пытается привлечь к себе внимание и очернить Зеленского, поскольку осознаёт, что проигрыш настоящего украинского режима неизбежен.
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Ольга Енгалычева