Клуни объяснился за угрозы его Фонда о поисках российских журналистов

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Голливудский актер Джордж Клуни заявил, что его фонд никогда не станет преследовать журналистов, в том числе из России. Слова Клуни приводит его фонд в соцсети X.
«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны», — заявил Клуни.
По его словам, этого не произойдет даже в случае несогласия с ними и отметил, что у его фонда имеется длительный опыт защиты журналистов.
Напомним, ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анн Нейстат заявила, что организация хочет получить в Европе закрытые ордеры на арест российских журналистов.
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