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Клуни объяснился за угрозы его Фонда о поисках российских журналистов

Клуни заявил, что его фонд не будет преследовать журналистов, в том числе из РФ
03 июня 2024, 17:01
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудский актер Джордж Клуни заявил, что его фонд никогда не станет преследовать журналистов, в том числе из России. Слова Клуни приводит его фонд в соцсети X.
«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны», — заявил Клуни.

По его словам, этого не произойдет даже в случае несогласия с ними и отметил, что у его фонда имеется длительный опыт защиты журналистов.



Напомним, ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анн Нейстат заявила, что организация хочет получить в Европе закрытые ордеры на арест российских журналистов.

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#арест
#медведев
#журналисты
Андрей Иванов вновь возглавил Одинцовский городской округ
03 июня 2024, 16:41

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Андрея Иванова избрали главой Одинцовского городского округа на новый срок. Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Андрей Робертович Иванов получил два высших образования по специальностям «Инженер программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем», а также «Государственное и муниципальное управление». В разные годы руководил коммерческими и общественными организациями, был губернатором Брянской области. С 2012 года работает в Одинцове, 10 лет возглавляя округ.

У Иванова есть учёная степень – он кандидат экономических наук. Удостоен многих региональных и федеральных наград, в том числе благодарности президента. Среди наград также – Орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, медаль МЧС России «За содружество во имя спасения», медали Минобороны.

Иванов увлекается спортом, любит играть в хоккей.

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#подмосковье
#московская область
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МИД России ввел санкции против журналистов и экспертов Британии
03 июня 2024, 16:35

Фото: iStock/shipov

Российское Министерство иностранных дел ввело санкции против нескольких британских политиков, журналистов и экспертов, обвиняя их в антироссийской деятельности.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Среди попавших под санкции — британские политики, ответственные за антироссийскую политику Лондона, журналисты, распространяющие ложные и русофобские материалы, а также эксперты, искажающие общественно-политические события в России.

МИД России также призвало Великобританию прекратить военную поддержку Украины, подчеркивая, что это лишь затягивает разрешение конфликта.

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Нетаньяху: Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня
03 июня 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Gilnature

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности ЦАХАЛ приостановить боевые действия в секторе Газа для освобождения заложников. Однако он исключил прекращение войны вплоть до достижения всех намеченных целей.
Одной из этих целей глава израильского правительства назвал полную ликвидацию палестинского радикального движения ХАМАС, передаёт радио Kan. Об этом Нетаньяху заявил во время проведения совещания с членами парламентского комитета по иностранным делам и обороне.

Канцелярия премьер-министра обнародовало одно из заявлений Нетаньяху, сделанное в ходе этой встречи. В нём он отрицает готовность Израиля «прекратить огонь» до того, как будут выполнены израильские требования, касающиеся условий прекращения войны. По информации радиостанции, данное утверждение относится к ранее озвученному президентом США Джозефом Байденом плану мирного урегулирования в секторе Газа и возвращения заложников. Американский лидер упомянул о трёх этапах прекращения огня, но не сказал ни слова о дальнейшей судьбе ХАМАС.

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#сектор газа
#израиль
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#хамас
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Опубликовано видео задержания барнаульского маньяка
«Baza» публикует видео задержания барнаульского маньяка
03 июня 2024, 15:56

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

«Baza» публикует видео задержания Виталия Манишина, которого следователи считают барнаульским маньяком.
По данным Telegram-канала, в Калманском суде начался процесс над экс-замглавы Калманской администрации Виталием Манишиным. В понедельник ему на шесть месяцев продлили срок содержания под стражей. Дело начнут рассматривать 17 июня.


Как утверждает следствие, Манишин признался в убийствах абитуриенток и студенток барнаульского политеха, совершенных в 1999–2000 годах, а также взял на себя вину за убийство Людмилы Обидиной в 1989 году.

Барнаульского маньяка искали 23 года. В 2000 году у следователей был другой подозреваемый, Александр Анисимов.

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#россия
#арест
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Сухарев объяснил необходимость аналога французского Иностранного легиона в РФ
03 июня 2024, 15:53

Фото: iStock/Anna_Anikina

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой создать в России «аналог французского Иностранного легиона» для дополнения Вооружённых сил РФ.
«Учитывая актуальность предложения, в том числе в условиях гибридной войны, которую ведут США и НАТО в отношении РФ, прошу поручить рассмотреть инициативу по созданию в России военной организации, в которую могли бы входить граждане иностранных государств, желающие выступать на стороне России, поддержать нашу страну в проведении СВО на Украине», — приводит RT текст обращения Сухарева на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

До этого сообщалось, что Швеция осуществит новую поставку военной помощи Украине. Как передают argumenti.ru, в числе техники, которую получит Киев от шведской стороны, два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У).

Ранее премьер-министр Марсель Чолаку заявил, что власти Румынии обсудят возможность поставки Украине зенитно-ракетной системы (ЗРК) Patriot.

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МИД Казахстана: Идея интервью Зеленского азиатским СМИ является сомнительной
03 июня 2024, 15:53

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Идея интервью украинского президента Владимира Зеленского представителям средств массовой информации Центральной Азии представляется весьма сомнительной. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
В этом интервью Зеленский завил о некой «угрозе» со стороны России странам региона. Спикер казахстанского МИД, выступая на брифинге, подчеркнул, что украинская сторона самостоятельно организовала эту встречу и пригласила на неё представителей нескольких частных СМИ из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Дипломат также отметил, что по линии МИД Казахстана никакой информации об интервью не проходило. Идея его проведения видится довольно сомнительной и само интервью получилось скорее эмоциональным, чем рациональным, сказал Смадияров. В заключение он указал, что значительно проще было обратиться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ.

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В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие
Стармер заявил, что готов применить ядерное оружие, если партия придёт к власти
03 июня 2024, 15:40

Фото: iStock/vadimrysev

Глава оппозиционной британской Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что будет готов применить ядерное оружие, если придёт к власти.
«Что касается ядерного сдерживания — оно фундаментально, это жизненно важная часть нашей обороны. Конечно, это означает, что мы должны быть готовы его использовать», — заявил Стармер в ходе предвыборной компании, его цитирует Sky News.

Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. Эксперты сообщали, что правящая партия страны значительно уступает оппозиционерам.

О ситуации в правительстве Великобритании, грядущих выборах, а также о том, сохранит ли свой пост премьер-министр Риши Сунак читайте в материале «Радио 1».

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#великобритания
#ядерное оружие
#парламент
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Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения
Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения
03 июня 2024, 15:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев, а также всех, кто отмечает День спасения и освобождения, с этим праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с праздником — Днем спасения и освобождения. 26 Ияра — одна из важнейших, знаменательных дат в многовековой истории еврейского народа», — говорится в телеграмме.

Он отметил, что эта дата связывает эпохи и поколения, олицетворяет память о Великой Победе. О подвиге бойцов и командиров Красной Армии. Глава государства подчеркнул, что 26 ияра является данью глубокого уважения к людям, которые проявили мужество и стойкость. Он уверен, что широкое празднование обогащает исторические, культурные, религиозные традиции российских евреев, а также способствует продвижению духовно-нравственных и патриотических идеалов. Помимо этого, служит консолидации усилий в противостоянии радикальному национализму, антисемитизму и ксенофобии.

Ранее сообщалось, что Путин на следующей неделе примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. Президент отправится в Петербург, где примет участие в мероприятиях, организованных ПМЭФ. Также он будет присутствовать на пленарном заседании форума, которое состоится 7 июня. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат от Чечни пообещал «доходчиво объяснить» Даванкову смысл традиций
Делимханов заявил, что готов объяснить Даванкову смысл традиционных ценностей
03 июня 2024, 14:55

Фото: Telegram-канал Делимханова

Депутат Госдумы и замглавы правительства Чечни Адам Делимханов выразил резкую критику в адрес законопроекта вице-спикера Думы Владислава Даванкова, который предлагает разрешить школам запрещать ношение религиозной одежды.
Всвоем Telegram-канале Делимханов напомнил, что мусульманские женщины носят не только никаб, но и хиджаб, и заявил, что такой запрет нарушает конституционное право на свободу вероисповедания. Он также подчеркнул, что в условиях западного давления подобные законы могут расколоть общество, и призвал к более глубокому изучению вопроса перед внесением подобных предложений.

В мае глава СПЧ Валерий Фадеев предложил запретить никабы в России, что вызвало реакцию в Госдуме и призыв к обсуждению этой темы с участием религиозных лидеров и местных властей для обеспечения уважения к культурным различиям.

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