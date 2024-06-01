Медведев: Клуни может не искать российских журналистов, они сами его найдут

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети X, что российские журналисты не будут против «от заката до рассвета» беседовать с актером Джорджем Клуни, чей фонд призвал к их аресту за рубежом.
Медведев назвал Клуни «посредственным актером» и отметил, что журналисты РФ найдут его быстрее. Политик добавил, что российские журналисты являются очень внимательными и высококвалифицированными людьми.
Ранее сообщалось, что комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признания Фонда Клуни нежелательной организацией.
Напомним, «Фонд Клуни за справедливость», учреждённый голливудским актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль, объявил о намерении добиваться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда ареста российских журналистов. Речь идёт о сотрудниках СМИ, находящихся за пределами России, но освещающих события на Украине в пророссийском ключе.
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Ранее сообщалось, что комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признания Фонда Клуни нежелательной организацией.
Напомним, «Фонд Клуни за справедливость», учреждённый голливудским актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль, объявил о намерении добиваться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда ареста российских журналистов. Речь идёт о сотрудниках СМИ, находящихся за пределами России, но освещающих события на Украине в пророссийском ключе.
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Екатерина Коршунова