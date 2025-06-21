NYP: Байден работает над неизвестным проектом во временном офисе в Вашингтоне
Бывший президент США Джо Байден до сих пор ездит на работу в Вашингтон, где работает над неизвестным проектом в своем временном офисе. Об этом сообщает New York Post.
«Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе ... „Это действительно загадка“» — передает газета слова источника.
Как оказалось, Байден регулярно посещает округ Колумбия и там пребывает во временном офисе, где и ведется работа над тайным проектом. При этом сотрудники экс-президента отказываются давать комментарии по данному поводу.
Предполагается, что Байден может работать над написанием собственной книги. К тому же существуют варианты о создании собственной библиотеки и фонда.