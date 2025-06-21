NYP: Байден работает над неизвестным проектом во временном офисе в Вашингтоне

21 июня 2025, 02:53

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Бывший президент США Джо Байден до сих пор ездит на работу в Вашингтон, где работает над неизвестным проектом в своем временном офисе. Об этом сообщает New York Post.







«Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе ... „Это действительно загадка“» — передает газета слова источника.