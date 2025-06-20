Трамп: Россия и Украина добились небольшого прогресса на переговорах
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина добились небольшого прогресса на переговорах по урегулированию конфликта. Об этом американский лидер сказал журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси.
«Россия и Украина добиваются небольшого прогресса», — сказал Трамп.
Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс сказала, что в ее стране решение по конфликту между РФ и Украиной будет принимать исключительно Трамп. При этом американская сторона внимательно наблюдает за их переговорным процессом, а закончить боевые действия сможет только личная встреча делегаций двух стран.