Трамп: Россия и Украина добились небольшого прогресса на переговорах

20 июня 2025, 23:32

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина добились небольшого прогресса на переговорах по урегулированию конфликта. Об этом американский лидер сказал журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси.







«Россия и Украина добиваются небольшого прогресса», — сказал Трамп.