КНДР испытала новую зенитную ракету

Фото: iStock/Alexyz3d
КНДР 19 апреля провела испытательный пуск нового типа зенитной ракеты «Пельти-1-2», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В тот же день в районе Желтого моря был произведен испытательный запуск сверхкрупной боеголовки стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1Ра-3». Оба испытания прошли успешно, поставленные цели были достигнуты.
20 марта КНДР успешно испытала запуск гиперзвуковой ракеты. Северокорейские инженеры провели наземные испытания сопла твердотопливного реактивного двигателя, который будет установлен на многоступенчатой ракете средне-дальнего радиуса действия.
Читайте также:
На Западе раскрыли причину задержки помощи Украине
США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
США внесли в санкционный список три китайских фирмы и белорусскую компанию
Александр Климов