На Западе раскрыли причину задержки помощи Украине

Фото: iStock/Andrii Atanov
Международный фонд помощи Украине, созданный по инициативе Великобритании, потратил менее половины выделенных ему 900 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда долларов США). Как сообщает The Guardian, задержка в работе фонда связана с бюрократическими процедурами.
По данным издания, только 404 миллиона фунтов стерлингов из общей суммы были переведены или выделены для конкретных выплат, необходимых Киеву.
Остальные средства еще не потрачены, поскольку Министерству обороны Великобритании предстоит оценить каждую из многочисленных оборонных компаний, подавших заявки на участие в тендере.
Из-за бюрократических сложностей контракты на некоторые виды вооружений уже подписаны, но они не будут переданы Украине до весны 2025 года, отмечает газета.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал оказать помощь Украине, пока не стало «слишком поздно».
Читайте также:
США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
Раскрыта информация о тяжелых для ВСУ местах боев
В ООН высказались о гибели военкора Еремина
Остальные средства еще не потрачены, поскольку Министерству обороны Великобритании предстоит оценить каждую из многочисленных оборонных компаний, подавших заявки на участие в тендере.
Из-за бюрократических сложностей контракты на некоторые виды вооружений уже подписаны, но они не будут переданы Украине до весны 2025 года, отмечает газета.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал оказать помощь Украине, пока не стало «слишком поздно».
Читайте также:
США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
Раскрыта информация о тяжелых для ВСУ местах боев
В ООН высказались о гибели военкора Еремина
Александр Климов