Лавров: Резолюция Генеральной конференции МАГАТЭ по КНДР является ничтожной

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Резолюция Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) носит вредный, неадекватный и разрушительный характер. Российская сторона решительно отвергает этот документ.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва изначально выступала против бессмысленной затеи западных стран с этой резолюцией именно из-за её разрушительного характера. Причём своё мнение мы излагали чётко и аргументированно, отметил глава российского МИД.
Очевидно, что российская сторона не может согласится с предвзятыми и односторонними посылами, положенными в основу резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ. Мы отвергаем этот ничтожный в международно-правовом отношении и не имеющий никакой реальной ценности документ, заключил Лавров.
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Александр Бойцов