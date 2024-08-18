КНДР обвинила США в нападении ВСУ на Курскую область

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Нападение украинских боевиков в Курской области — акт терроризма и агрессии, за которым стоит Вашингтон, заявили в МИДе Северной Кореи.
«(Украина совершила) вооруженное нападение на российскую территорию при координации и поддержке США и Запада... это непростительный акт агрессии... (За этим) актом терроризма (стоят) США и их сателлиты», — сказано в заявлении.Во внешнеполитическом ведомстве КНДР добавили, что ответственность за сегодняшнюю ситуацию, которая «может погрузить всю территорию Европы в полномасштабную войну», полностью ляжет на США и их сателлитов, поскольку в зоне боевых действий присутствует западная техника.
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