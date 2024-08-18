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Боевики ВСУ в Донбассе остались без поддержки, заявил в беседе с изданием Die Welt аналитик Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
«Людей не хватает, и это именно та дилемма становится реальной, которой боялись многие, а именно, что наступление в Курской области и удержание там территорий произойдет за счет, так сказать, удержания фронта на Донбассе. И кажется, теперь это стало реальностью», — сказал собеседник.Он добавил, что украинские военные не могут противостоять артиллеристам ВС РФ из-за отсутствия подкреплений и нехватки боезапаса.
Ранее американский офицер Эрл Расмуссен отмечал жестокость ВСУ в отношении мирных граждан. Ряд аналитиков также подчеркивал, что боевики не могут победить на фронте, поэтому отыгрываются за счет гражданских.
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Никита Кротов