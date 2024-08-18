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Украина отчаялась, и это видно по жестокому поведению боевиков ВСУ в отношении мирного населения, передает РЕН ТВ, ссылаясь на отставного подполковника ВС США Эрла Расмуссена. В частности, американский офицер упомянул видео, где украинские военные жестоко обращаются с пленниками — мужчин закидывают в грузовик в повязках и наручниках, оскорбляя и нанося удары прикладом.
«Да, я видел видео, это ужасно. Похоже, что тащили в основном мужчин», — пояснил Расмуссен.
Он резюмировал, нападение на российские территории, а также запугивание «грязной» бомбой, применение физической силы в отношении обычных людей, заложников — всем этим пользуется киевский режим для устрашения.
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Никита Кротов