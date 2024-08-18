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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области испытывают серьезную нехватку войск и расширяют свою оборону, что создает проблему для украинских позиций, пишет The Guardian.
«Украина испытывала нехватку войск для ротации и удержания линии перед операцией в Курской области. Теперь она собрала воедино то, что было доступно в качестве оперативного резерва, и направила его на новый фронт», – говорится в публикации.
По мнению автора статьи, ВСУ пришлось расширять свою оборону, при этом рытье окопов не облегчит ситуацию под Курском. Россия перебрасывает в этот район артиллерийские подразделения и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Ранее американский военный аналитик Марк Слебода заявил, что наступление на Курскую область было стратегической ошибкой Киева. По его словам, украинские войска были окружены российскими войсками с трех сторон и подверглись атакам беспилотников, артиллерийским обстрелам, спланированным бомбардировкам и применению взрывчатки.
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Александр Климов