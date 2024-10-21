В Кремле прокомментировали возможное участие военных КНДР в СВО

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Звучит много противоречивой информации о возможном участии войск КНДР в российской спецоперации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о возможном нахождении военных из Северной Кореи на СВО.
«Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Много противоречивой информации, наверно, так к ней и надо относиться», — заявил Песков.
Он также добавил, что сотрудничество РФ и КНДР не направлено против третьих стран.
Напомним, 21 октября МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле на беседу, содержание которой не раскрывается. При этом агентство Рёнхап пишет, что южнокорейское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла в связи с распространившимися слухами о якобы решении КНДР отправить своих военных в зону СВО на Украине.
В минувшую пятницу президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание для обсуждения вопросов безопасности в связи с утверждениями разведки о якобы решении Пхеньяна отправить 12 тысяч солдат в зону российской спецоперации.
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