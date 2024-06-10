КНДР отправила в Южную Корею более трехсот воздушных шаров с мусором

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В ночь с 9 на 10 июня КНДР отправила в Южную Корею более 300 воздушных шаров для мусора. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.
«На них был загружен мусор – макулатура и пластиковые пакеты. До настоящего момента, согласно анализу, опасных веществ обнаружено не было», – рассказали военнослужащие.
Всего на территории Южной Кореи было обнаружено 310 воздушных шаров, содержащих мусор.
Ранее КНДР отправила в Южную Корею более 150 воздушных шаров. Незадолго до этого северокорейское руководство пригрозило Сеулу ответом на распространение пропагандистских материалов.
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Александр Климов