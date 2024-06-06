Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР флешки с музыкой на воздушных шарах

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Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, которые переносили флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop. Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что акция была проведена движением «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK) в ответ на запуск КНДР воздушных шаров с мусором и навозом. Согласно информации источника, в общей сложности было отправлено 200 тысяч антиправительственных листовок, 5 тысяч USB-накопителей с музыкальными клипами и сериалами, а также 2 тысячи однодолларовых купюр.
Данный груз был прикреплен к 10 воздушным шарам. Примечательно, что подобные акции уже проводились ранее. В Северную Корею отправляли продукты, лекарства, радиоприемники, листовки и новостные заметки.
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