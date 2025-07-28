Симоньян: Франция забрала имущество РФ, заняв для своего посольства дом Игумнова

28 июля 2025, 02:17

Фото: iStock/Sergei Baldin

По словам главреда RT Маргариты Симоньян, Франция забрала российское имущество, заняв для своего посольства дом купца Игумнова в Москве. Журналистка предложила сделать из особняка музей для жителей и гостей столицы.





Симоньян отметила, что ей очень обидно проезжать по Большой Якиманке мимо самого красивого здания в Москве. Здание является частью нашей истории, и с ним связаны многие городские легенды.





«Потрясающий особняк Игумнова, весь такой резной, в русском эклектичном стиле,.. русский-прерусский стиль, богатый, боярский,.. И там находится... французское посольство... То есть они нас выгоняют отовсюду... забирают наше имущество, а самое красивое здание в Москве принадлежит еще с советских времен почему-то французскому посольству. С этого можно было бы и начать», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».