Пассажира задержали за угрозы взорвать самолет из-за Трампа в Шотландии
Пассажир рейса Easyjet в Шотландию был задержан полицией Глазго после угроз взорвать бомбу «для отправки сообщения» экс-президенту США Дональду Трампу, сообщает The Sun со ссылкой на очевидцев.
Во время экстренной посадки в аэропорту Глазго пассажиры обезвредили мужчину, кричавшего о наличии взрывного устройства и намерении «донести послание до Трампа». По данным издания, инцидент произошел 27 июля 2025 года. Полиция подтвердила задержание, но не раскрыла личность подозреваемого и мотивы.
Аналогичный случай зафиксирован 12 июня в Португалии: итальянский гражданин был арестован в аэропорту Порту после ложного заявления о бомбе на борту самолета. Оба инцидента отражают растущую проблему ложных угроз в авиации.
Читайте также: