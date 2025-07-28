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Пассажира задержали за угрозы взорвать самолет из-за Трампа в Шотландии

Мужчина угрожал бомбой на рейсе Easyjet из-за Трампа
Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Пассажир рейса Easyjet в Шотландию был задержан полицией Глазго после угроз взорвать бомбу «для отправки сообщения» экс-президенту США Дональду Трампу, сообщает The Sun со ссылкой на очевидцев.



Во время экстренной посадки в аэропорту Глазго пассажиры обезвредили мужчину, кричавшего о наличии взрывного устройства и намерении «донести послание до Трампа». По данным издания, инцидент произошел 27 июля 2025 года. Полиция подтвердила задержание, но не раскрыла личность подозреваемого и мотивы.

Аналогичный случай зафиксирован 12 июня в Португалии: итальянский гражданин был арестован в аэропорту Порту после ложного заявления о бомбе на борту самолета. Оба инцидента отражают растущую проблему ложных угроз в авиации.


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