Пассажира задержали за угрозы взорвать самолет из-за Трампа в Шотландии

28 июля 2025, 04:19

Мужчина угрожал бомбой на рейсе Easyjet из-за Трампа

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Пассажир рейса Easyjet в Шотландию был задержан полицией Глазго после угроз взорвать бомбу «для отправки сообщения» экс-президенту США Дональду Трампу, сообщает The Sun со ссылкой на очевидцев.