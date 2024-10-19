КНДР предупредила о готовности воевать с Южной Кореей из-за провокаций

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) предупредила Сеул после обнаружения вблизи Пхеньяна обломков южнокорейского военного самолета-разведчика, что повторное проникновение военных средств на северокорейскую территорию будет расценено как объявление войны, сообщает Центральное телеграфное агентство новостей (ЦТАК).
«Повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР», – отмечается в заявлении.
В публикации подчеркивается, что Северная Корея рассматривает это как объявление войны со стороны Сеула и готова к немедленному ответному удару.
Ранее правительство Южной Кореи обсудило «недавнее перемещение северокорейских войск в Россию» и назвало его «серьезной угрозой» национальной безопасности. В Сеуле также было проведено экстренное совещание.
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Александр Климов