Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее катастрофой

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Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, предупредила Южную Корею, что ультиматум Пхеньяна о прекращении отправки беспилотников нельзя считать пустыми словами, иначе это обернется катастрофой. Это заявление она сделала через Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Ё Чжон считает, что Южная Корея до сих пор не осознает серьезность ситуации.
«Когда в воздушном пространстве над нашей столицей снова появится беспилотник Республики Корея, обязательно произойдет катастрофа. А я лично не желаю такого»,— цитирует Ким Ё Чжон ЦТАК.
Ранее МИД КНДР потребовал от Южной Кореи прекратить полеты дронов. По данным Пхеньяна, в октябре южнокорейские беспилотники трижды нарушили воздушное пространство КНДР, чтобы разбросать листовки. МИД КНДР предупредил, что в случае повторения ситуации, военные применят все средства против южнокорейских нарушителей.
13 октября Южная Корея ответила Северной, что если КНДР угрожает безопасности их граждан, это приведет к краху режима в КНДР. Начальник управления национальной безопасности Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что конфликт с Южной Кореей будет самоубийством для КНДР.
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«Когда в воздушном пространстве над нашей столицей снова появится беспилотник Республики Корея, обязательно произойдет катастрофа. А я лично не желаю такого»,— цитирует Ким Ё Чжон ЦТАК.
Ранее МИД КНДР потребовал от Южной Кореи прекратить полеты дронов. По данным Пхеньяна, в октябре южнокорейские беспилотники трижды нарушили воздушное пространство КНДР, чтобы разбросать листовки. МИД КНДР предупредил, что в случае повторения ситуации, военные применят все средства против южнокорейских нарушителей.
13 октября Южная Корея ответила Северной, что если КНДР угрожает безопасности их граждан, это приведет к краху режима в КНДР. Начальник управления национальной безопасности Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что конфликт с Южной Кореей будет самоубийством для КНДР.
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Лия Мурадьян