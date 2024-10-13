КНДР привели в боевую готовность артиллерию на границе

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Генштаб КНДР народной армии приказал подготовить приграничные артиллерийские части к боевым действиям против Южной Кореи. Об этом сообщило 13 октября радио «Голос Кореи».
По данным радиостанции, информацию передал представитель министерства обороны КНДР. В заявлении уточняется, что 13 октября представитель министерства сообщил о приказе Генштаба о необходимости подготовки приграничных артиллерийских частей к стрельбе.
Ранее Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, через Центральное телеграфное агентство Кореи предупредила Южную Корею, что ультиматум Пхеньяна о прекращении отправки беспилотников не должен быть проигнорирован, иначе последствия будут катастрофическими. По ее мнению, Южная Корея до сих пор не понимает, насколько серьезна ситуация.
Также министерство иностранных дел КНДР заявило, что в случае повторного вторжения БПЛА, северокорейские военные применят все возможные средства против южнокорейских нарушителей.
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Ранее Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, через Центральное телеграфное агентство Кореи предупредила Южную Корею, что ультиматум Пхеньяна о прекращении отправки беспилотников не должен быть проигнорирован, иначе последствия будут катастрофическими. По ее мнению, Южная Корея до сих пор не понимает, насколько серьезна ситуация.
Также министерство иностранных дел КНДР заявило, что в случае повторного вторжения БПЛА, северокорейские военные применят все возможные средства против южнокорейских нарушителей.
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Лия Мурадьян