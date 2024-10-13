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КНДР привели в боевую готовность артиллерию на границе

КНДР привела в боевую готовность приграничную артиллерию против Южной Кореи
13 октября 2024, 22:07
Фото: istock/DedMityay

Фото: istock/DedMityay

Генштаб КНДР народной армии приказал подготовить приграничные артиллерийские части к боевым действиям против Южной Кореи. Об этом сообщило 13 октября радио «Голос Кореи».
По данным радиостанции, информацию передал представитель министерства обороны КНДР. В заявлении уточняется, что 13 октября представитель министерства сообщил о приказе Генштаба о необходимости подготовки приграничных артиллерийских частей к стрельбе.

Ранее Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, через Центральное телеграфное агентство Кореи предупредила Южную Корею, что ультиматум Пхеньяна о прекращении отправки беспилотников не должен быть проигнорирован, иначе последствия будут катастрофическими. По ее мнению, Южная Корея до сих пор не понимает, насколько серьезна ситуация.



Также министерство иностранных дел КНДР заявило, что в случае повторного вторжения БПЛА, северокорейские военные применят все возможные средства против южнокорейских нарушителей.

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#военные
#бпла
#южная корея
#кндр
#конфликт
#граница
Байден всё же решил посетить Германию на предстоящей неделе
Spiegel: Байден посетит Германию на следующей неделе
13 октября 2024, 21:37

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден собирается посетить с рабочим визитом Германию на предстоящей неделе. Об этом сообщает журнал Spiegel.
Отмечается, что в рамках визита Байден хочет провести переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Встреча планируется на 18 октября.

Как пишет издание, немецкое правительство и правоохранительные органы в преддверии визита американского лидера прорабатывают концепцию обеспечения безопасности.

По данным источников издания, программа Байдена будет заметно сокращена.

Ранее 8 октября Байден решил отложить запланированную на 10-15 октября поездку в ФРГ и Анголу в связи с приближающимся к Штатам сверхмощным ураганом «Милтон». Из-за этого же была отменена назначенная на 12 октября встреча контактной группы по военному содействию Украине на авиабазе Рамштайн.

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#германия
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#олаф шольц
#политика
#переговоры
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«Европа не имеет преимуществ»: на Западе заговорили о крахе амбиций ЕС
Bloomberg: у ЕС почти нет времени, чтобы сохранить место в жестоком мире
13 октября 2024, 21:16

Фото: istock/sinonimas

Европейский союз находится на грани важного переломного момента, и времени у Европы почти не осталось, чтобы сохранить место в жестоком и стремительно меняющемся мире. Об этом сообщает 13 октября новостное агентство Блумберг.
«У Евросоюза почти не осталось времени, чтобы сохранить свое место в жестоком мире», — гласит заголовок статьи.

Агентство отмечает, что сочетание политического тупика, внешних угроз и экономического спада грозит разрушить все амбиции ЕС. В частности надежду стать самостоятельной глобальной силой. Это заставляет страны Евросоюза защищать собственные интересы, а не союза.

В статье упоминается, что у США и Китая тоже есть свои проблемы, но у них есть системы, которые централизуют процесс принятия решений и генерируют огромные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии.
«Европа не имеет ни одного из этих преимуществ», — делают вывод в статье.

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#европа
#страны
#ес
#евросоюз
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Евродепутат приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе
Евродепутат Блага приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе
13 октября 2024, 20:37

Фото: iStock/TomasSereda

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага приехал в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за русофобскую политику Запада. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он передал привет из Москвы и отметил, что Россия по-прежнему «красивая, мудрая, передовая».

К посту Блага прикрепил видео, на котором гуляет по Красной площади. Он подчеркнул важность немедленной остановки той ненависти, которая распространяется вокруг России. А также подчеркнул, что прибыл в Москву «как друг», поскольку больше не может смотреть на стремительный рост русофобии на Западе.

Также евродепутат рассказал, что вместе со словацкими студентами, которые учатся в МГИМО, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову.

Блага извинился перед российским народом за те враждебные и «фашистские» резолюции, которые сейчас принимаются в Европарламенте против России. Он отметил, что мы единый славянский народ, и словаков никогда не заставят ненавидеть русских.

Кроме того он добавил, что власти Словакии не поддерживают отправку вооружения на Украины, отвергают антироссийские санкции и выступают против эскалации конфликта.

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#конфликт
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Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами
Депутат Дубинский: Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами
13 октября 2024, 20:23

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент Украины Пётр Порошенко тайно записывал переговоры с главами других государств. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.
Он отметил, что имеется документальное подтверждение тому факту, что Порошенко, не предупреждая собеседника, записывал переговоры с ним.

Затем Дубинский подчеркнул, что выбор каждого отдельного лидера иметь ли после этого дело с Порошенко.

Депутат сослался на имеющиеся у него материалы расследования дела о происхождении плёнок с записями разговоров нынешнего главы США Джо Байдена с Порошенко. Ряд свидетелей, со слов Дубинского, подтвердил, что на столе политика лежал диктофон во время закрытых правительственных переговоров. И такая техника не могла попасть извне, только если её не принёс сам Порошенко.

При этом второй свидетель, начальник наццентра оперативно-технического управления системы коммуникаций сообщил следствию, что такие переговоры всегда проходят под грифом «секретно», а значит не подлежат записи.

В заключение чиновник добавил, что все найденные материалы будут направлены в Конгресс и посольство США на Украине, чтобы избежать подрыва отношений между Киевом и Вашингтоном.

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#украина
#президент
#политика
#переговоры
#джозеф байден
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Байден направит Израилю ПВО THAAD вместе с солдатами США
Пентагон: Байден направит в Израиль ПВО THAAD вместе с военными США
13 октября 2024, 20:10

Фото: istock/Naeblys

Министерство обороны США, по приказу президента Джо Байдена, отправит в Израиль батарею противоракетной системы THAAD вместе с американскими военными, чтобы те могли обслуживать ПВО. Об этом заявили в Пентагоне 13 сентября.
«По приказу президента министр Остин одобрил отправку батареи THAAD и команды военных в Израиль для поддержки системы ПВО», — сказали в министерстве.

В Пентагоне подчеркнули, что решение было принято после недавних ракетных атак на Израиль со стороны Ирана.

Ранее миротворческая миссия сообщила, что танки ЦАХАЛ заняли позиции сил ООН в Ливане. О грубом нарушении со стороны Израиля миротворцы сообщили в воскресенье утром. Три танка ЦАХАЛ пересекли «голубую демаркационную линию» и проникли на территорию Ливана в районе Рамьи. Также утром в воскресенье два танка «Меркава» разрушили ворота на объекте ООН и въехали внутрь.

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#израиль
#танки
#министр
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#пво
#сша
#иран
#война
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Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее катастрофой
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу катастрофой за полеты БПЛА над КНДР
13 октября 2024, 19:57

Фото: istock/DedMityay

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, предупредила Южную Корею, что ультиматум Пхеньяна о прекращении отправки беспилотников нельзя считать пустыми словами, иначе это обернется катастрофой. Это заявление она сделала через Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Ё Чжон считает, что Южная Корея до сих пор не осознает серьезность ситуации.

«Когда в воздушном пространстве над нашей столицей снова появится беспилотник Республики Корея, обязательно произойдет катастрофа. А я лично не желаю такого»,— цитирует Ким Ё Чжон ЦТАК.

Ранее МИД КНДР потребовал от Южной Кореи прекратить полеты дронов. По данным Пхеньяна, в октябре южнокорейские беспилотники трижды нарушили воздушное пространство КНДР, чтобы разбросать листовки. МИД КНДР предупредил, что в случае повторения ситуации, военные применят все средства против южнокорейских нарушителей.

13 октября Южная Корея ответила Северной, что если КНДР угрожает безопасности их граждан, это приведет к краху режима в КНДР. Начальник управления национальной безопасности Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что конфликт с Южной Кореей будет самоубийством для КНДР.

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#военные
#конфликт
#беспилотник
#полеты
#южная корея
#кндр
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Стало известно, кто блокирует передачу немецкого оружия Израилю
Bild: ФРГ не поставляет оружие Израилю, поставки блокируют Бербок и Хабек
13 октября 2024, 19:38

Фото: iStock/photosvit

Германия с марта этого года не поставляет вооружение Израилю, причём блокируют поставки глава МИД Анналена Бербок и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Отмечается, что ранее не было известно, по чьей инициативе заблокированы поставки. Однако сейчас удалось выяснить, что преграды создают высшие министры от партии «Зелёные».

По данным издания, Бербок и Хабек требуют от властей Израиля письменной гарантии того, что передаваемое Берлином вооружение не будет использоваться для совершения актов геноцида.

При этом издание указывает на то, что Германия продолжает передавать оружие Турции.

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#германия
#израиль
#оружие
#поставки
#правительство
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Во Франции выразили восхищение Дмитрием Медведевым
13 октября 2024, 19:26

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев одной своей публикацией разгромил страны Североатлантического альянса. Об этом заявил лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети Х французский политик с восхищением написал, что Медведев поставил государства НАТО на место, обрушив на них абсолютную правду. Таким образом Филиппо отреагировал на очередную острую публикацию заместителя Совбеза РФ в его телеграм-канале.

В своём посте Дмитрий Медведев написал, что на Западе нет денег на устранение последствий урагана «Милтон» во Флориде и помощь пострадавшим от него, на решение проблем французских аграриев, на возрождение угасающей промышленности Германии. Но зато находятся средства на содержание «безумной пьяной кодлы хохлов в Европе и новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта».

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#дмитрий медведев
#помощь
#оружие
#нато
#рф
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Сенатор Вэнс назвал американцев брошенными своими властями
13 октября 2024, 19:00

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский народ ощущает себя брошенными правительством собственной страны. Это особенно наглядно проявляется в неспособности государственной администрации во главе с президентом Джозефом Байденом оказывать эффективную помощь населению, пострадавшему от урагана «Милтон».
С таким заявлением выступил кандидат на пост вице-президента США и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. В интервью телеканалу ABC он подчеркнул, что наблюдается крайне некомпетентная реакция властей на этот кризис, особенно на западе штата Северная Каролина.

По словам политика, огромные ресурсы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) были направлены на оказание поддержки нелегальным иммигрантам в стране. При этом в ходе оказания помощи пострадавшим от стихийного бедствия вскрылась «фундаментальная некомпетентность» и излишняя бюрократизированность этой службы.

Как отметил сенатор Вэнс, FEMA оказалась не в состоянии самостоятельно выполнять свои задачи и была вынуждена запрашивать помощь армии США для борьбы с последствиями урагана.

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#сша
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#пост
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