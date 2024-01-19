КНДР провела испытания подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23»

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Военное руководство Северной Кореи протестировало систему подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23». Это стало своеобразным ответом КНДР на совместные учения, проводимыми США, Южной Кореей и Японией.
По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), американский атомный авианосец Carl Vinson, крейсер Princeton, вооружённый многофункциональной боевой системой Aegis в сопровождении кораблей отрядов Сил самообороны Японии и судов Военно-морского флота Южной Кореи с 15 января проводили совместные военно-морские манёвры в окрестностях острова Чеджу.
В качестве реакции на эти провокационные действия и ответных мер Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провёл в акватории Восточного (Японского) моря внеплановое испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая в настоящее время находится в стадии разработки.
В материале ЦТАК также подчёркивается, что ядерная ответная готовность КНДР, в том числе и на море, постоянно совершенствуется и страна всегда готова дать отпор различным враждебным действиям, предпринимаемым США и их сателлитами.
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В качестве реакции на эти провокационные действия и ответных мер Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провёл в акватории Восточного (Японского) моря внеплановое испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая в настоящее время находится в стадии разработки.
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Александр Бойцов