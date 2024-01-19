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КНДР провела испытания подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23»

19 января 2024, 08:05
Фото: istockphoto/DedMityay

Фото: istockphoto/DedMityay

Военное руководство Северной Кореи протестировало систему подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23». Это стало своеобразным ответом КНДР на совместные учения, проводимыми США, Южной Кореей и Японией.
По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), американский атомный авианосец Carl Vinson, крейсер Princeton, вооружённый многофункциональной боевой системой Aegis в сопровождении кораблей отрядов Сил самообороны Японии и судов Военно-морского флота Южной Кореи с 15 января проводили совместные военно-морские манёвры в окрестностях острова Чеджу.

В качестве реакции на эти провокационные действия и ответных мер Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провёл в акватории Восточного (Японского) моря внеплановое испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая в настоящее время находится в стадии разработки.


В материале ЦТАК также подчёркивается, что ядерная ответная готовность КНДР, в том числе и на море, постоянно совершенствуется и страна всегда готова дать отпор различным враждебным действиям, предпринимаемым США и их сателлитами.

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#япония
#испытания
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Athlon Avia: Киев наплевательски относится к производству беспилотников
19 января 2024, 07:20

Фото: iStock/NatureNow

Украинское правительство наплевательски относится к производству дронов, с таким заявлением выступил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник в интервью для Radio NV.
«Да мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл — это ж не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы», — прокомментировал ситуацию Вьюнник.

Глава организации объяснил, что украинское правительство не понимает, что ему может понадобиться в будущем, и очень странно формулирует свои требования к компании. Именно по этой причине производитель не может выполнять свою работу качественно — не хватает времени и возможности для структурированной координации действий.

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#правительство
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#беспилотник
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Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным
Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана
19 января 2024, 06:49

iStock/YayaErnst

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился информацией о добрых отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе интервью с журналистом Шоном Хэннити на телеканале Fox, политик также выразил высокую оценку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, называя его «очень уважаемым и умным парнем».

Трамп отметил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным и Си, подчеркнув важность поддержания дружественных связей с лидерами стран, обладающих ядерным оружием. Он также вспомнил, что Виктор Орбан в свое время предлагал пригласить его обратно.

«Умный парень, блестящий парень, очень уважаемый», — отметил Трамп, характеризуя премьер-министра Венгрии.
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#сша
#отношения
#интервью
#трамп
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Конгресс США принял временную резолюцию по предотвращению шатдауна
19 января 2024, 05:23

Фото: iStock/dkfielding

​Палата представителей Конгресса США в четверг приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы американского правительства, передает РИА Новости.
Отмечается, что документ в ходе голосования набрал нужно количество голосов для его принятия. При этом резолюция была принята менее чем за двое суток до предполагаемого шатдауна.

В публикации говорится, что законопроект до марта обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и госведомств Соединённых Штатов. Уточняется, что финансирование Украины он не предусматривает.

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#сша
#финансирование
#законопроект
#конгресс сша
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Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз
Суд штата Вашингтон отказался исключать экс-президента США Трампа из праймериз
19 января 2024, 02:03

Фото: Сайт Кремля

Суд штата Вашингтон отклонил попытки исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры выборов от республиканцев.
Решение Вашингтона соответствует решениям более десятка федеральных и региональных судов.

Однако в Колорадо Верховный суд отстранил Трампа от первичных выборов, ссылаясь на его предполагаемую причастность к «мятежу» — событиям на Капитолии в 2021 году.

Иски о дисквалификации Трампа поданы в нескольких штатах на основании 14 поправки к конституции. Госсекретарь штата Мэн также указала на неправомочность Трампа участвовать в предстоящих выборах из-за его роли в событиях на Капитолии.

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#суд
#поправки
#очки
#байден
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Байден заявил, что сфотографировался с женщиной, которой не было
Байден заявил, что сфотографировался с женщиной, которой не было — РИА Новости
18 января 2024, 23:32

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден рассказал, как на одном из мероприятий сфотографился с женщиной, которая в это время находилась в другом штате. Об этом пишет РИА Новости.
«Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», — заявил американский лидер в ходе мероприятия в штате Северная Каролина.

Байден сразу уточнил, что Дебора Росс не смогла прийти, так как находится сейчас в Вашингтоне.

«Я перепутал», — добавил президент.

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#президент
#мероприятия
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#байден
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Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС заявили о новом инциденте с атакой на судно у берегов Йемена
18 января 2024, 23:18

Фото: iStock/Benny Winslow

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах доложило о новой атаке на судно в районе берегов Йемена, передает РИА Новости.
По полученным данным, инцидент развернулся в 85 милях (136 километрах) к юго-востоку от города Эш-Шихр в Йемене, и в настоящее время проводится расследование соответствующими властями.

Согласно информации, предоставленной британской компанией по морской безопасности Ambrey, атаке подвергся сухогруз, плавающий под флагом Маршалловых Островов. Подробности инцидента не уточняются.

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#сша
#военные
#корабль
#мид
#инцидент
#расследование
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ВС России в ходе испытания РЭБ подавили сигнал GPS на половине территории Польши
18 января 2024, 23:13

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

ВС России 17 января сумели подавить сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре. Об этом сообщает Epoznan и другие польские СМИ.
«Проблемы ранее наблюдались также в Эстонии и Финляндии. По мнению Джона Уайзмана, управляющего сайтом gpsjam.org, это может быть преднамеренная попытка глушения или военные учения», — говорится в публикации.

Авторы добавили, что подобные сбои совпадают с«теоретической дальностью действия российских систем РЭБ в Калининградской области».

Подавление GPS-сигнала связывают с испытаниями систем радиоэлектронной борьбы, которые проводят российские ВС.

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#военные
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#польша
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Байден признал, что даже небольшое меньшинство в конгрессе может сорвать помощь ВСУ
Байден: небольшое меньшинство в конгрессе может сорвать помощь ВСУ
18 января 2024, 22:42

Фото: iStock/Jon Rehg

Действующий президент США Джо Байден заявил, что военная помощь может так и остаться заблокированной из-за решения небольшого меньшинства членов конгресса.
Байден после обсуждения выделения военной помощи Украине с руководством законодательной ветви власти заявил журналистам, что большинство членов конгресса выступают за продолжение финансирования Украины.

«Вопрос в том, будет ли ее удерживать небольшое меньшинство, что было бы катастрофой», - заявил Байден.

Ранее, 12 января, Джон Кирби объявил, что США временно прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на эту программу. Он также подчеркнул, что дальнейшая помощь Киеву зависит от решения, которое примет Конгресс.

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#сша
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#байден
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Белый дом заявил, что США атаковали противокорабельные ракеты в Йемене
Кирби: США атаковали готовые к запуску противокорабельные ракеты в Йемене
18 января 2024, 21:54

Фото: iStock/Jon Rehg

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США нанесли в четверг удар по «паре» противокорабельных ракет, готовых к запуску с территории Йемена. Об этом Кирби сообщил на брифинге.
По словам Кирби, бомбардировки со стороны Вашингтона будут продолжаться до тех пор, пока хуситы не остановят свои атаки на судоходство. Отметим, что данная атака является пятой в ответ на удары хуситов по сухогрузу США в Аденском заливе.

Ранее сообщалось, что Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов. При этом министр иностранных дел Дании Расмуссен сообщил, что власти государства полностью поддерживает удары США по позициям хуситов.

Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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