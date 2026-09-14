КНДР провела военные учения с применением артиллерии и баллистических ракет

14 сентября 2026, 00:48

Фото: iStock/DedMityay

12 сентября Корейская народная армия (КНА) провела масштабные совместные учения. В манёврах задействовали подразделения дальнобойной артиллерии и ракетных войск. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).