КНДР провела военные учения с применением артиллерии и баллистических ракет
12 сентября Корейская народная армия (КНА) провела масштабные совместные учения. В манёврах задействовали подразделения дальнобойной артиллерии и ракетных войск. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В ходе учений применили стратегические крылатые и тактические баллистические ракеты. К тренировкам привлекли силы пяти соединений. Кроме того, в отработке боевых задач участвовали ударные беспилотники, а также крупнокалиберные реактивные системы залпового огня, оснащённые термобарическими боеприпасами.
Руководили учениями маршал Пак Чон Чхон, занимающий пост заместителя председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, и начальник артиллерийского управления Генерального штаба КНА генерал‑майор Ю Чхан Сон.
Как подчёркивается в сообщении ЦТАК, все задействованные ударные системы синхронно поразили поставленные цели. При этом заявлен стопроцентный уровень точности попаданий.
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