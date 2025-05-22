ЦТАК: В КНДР на глазах Ким Чен Ына при спуске эсминца на воду произошла авария

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Во время церемонии спуска на воду нового эсминца в Чхонджине произошла авария, которая привела к повреждениям корабля из-за ошибок ответственных лиц. Инцидент наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, назвавший произошедшее недопустимым преступлением. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария: из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки», — передает ЦТАК.
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Церемония проходила 21 мая. Спусковая каретка кормы судна преждевременно сошла со стапеля и наскочила на препятствие. Баланс корабля нарушился, поскольку были повреждены элементы его днища.
Северокорейский лидер выразил разочарование инцидентом.
Ким Чен Ын потребовал восстановить эсминец до июньского пленума Центрального комитета партии, подчеркнув, что ситуация угрожает авторитету государства.
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