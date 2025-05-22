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ЦТАК: В КНДР на глазах Ким Чен Ына при спуске эсминца на воду произошла авария

Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Во время церемонии спуска на воду нового эсминца в Чхонджине произошла авария, которая привела к повреждениям корабля из-за ошибок ответственных лиц. Инцидент наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, назвавший произошедшее недопустимым преступлением. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария: из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки», — передает ЦТАК.
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Церемония проходила 21 мая. Спусковая каретка кормы судна преждевременно сошла со стапеля и наскочила на препятствие. Баланс корабля нарушился, поскольку были повреждены элементы его днища.

Северокорейский лидер выразил разочарование инцидентом.

Ким Чен Ын потребовал восстановить эсминец до июньского пленума Центрального комитета партии, подчеркнув, что ситуация угрожает авторитету государства.

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Полицейские выловили из водохранилища пластиковую бочку с останками мужчины
The Thaiger: В Таиланде полиция обнаружила пластиковую бочку с останками мужчины
22 мая 2025, 04:37

Фото: iStock/Photosampler

В провинции Накхонсаван (Таиланд) полиция обнаружила пластиковую бочку с останками мужчины, извлеченную из местного водохранилища. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Подозрительный объект заметил местный житель во время рыбалки: приблизившись, он почувствовал запах разложения и вызвал правоохранителей.

Внутри бочки нашли тело 50-летнего мужчины со следами огнестрельного ранения и тяжелой травмой черепа. Личность погибшего установить не удалось — в окрестных районах не зафиксировано заявлений о пропажах.

Водохранилище расположено на стыке трех провинций — Накхонсаван, Пхетчабун и Лопбури. По версии полиции, преступники выбрали это место, чтобы затруднить расследование и замести свои следы.

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#полиция
#водохранилище
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#мужчины
#таиланд
#расследование
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Мать террориста из «Крокуса» требует его освобождения
Мать террориста Мирзоева* просит освободить его и отправить на родину
21 мая 2025, 20:27

Фото: iStock/Rawf8

Мать Далержона Мирзоева*, обвиняемого в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», требует освободить его из СИЗО.
По данным портала «Сиб.фм», родственники террориста пожаловались на голод и нищету после его ареста. Теперь глава семьи вынужден работать таксистом, чтобы самостоятельно обеспечить 11 членов семьи.

Также женщина отметила, что Мирзоев* не связывался с родственниками уже год. Она попросила отправить сына на родину, чтобы он смог прокормить своих четверых детей.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Группа вооружённых мужчин ворвалась в здание и начала расстреливать всех попадавшихся на пути. После этого террористы до тла сожгли концертный зал и сбежали. Жертвами теракта стали 147 человек, а общий ущерб составил около шести миллиардов рублей.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#террористы
#крокус сити холл
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В Сургуте организатора турнира по ММА оштрафовали за массовую драку зрителей
21 мая 2025, 18:56

Фото: iStock/maria zheleznova

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА), который проходил в торговом центре «Вершина Югры» в Сургуте, произошла массовая драка среди зрителей. Сургутский городской суд оштрафовал организатора мероприятия, допустившего инцидент. Об этом сообщается на странице инстанции в социальной сети «Вконтакте».
Также отмечается, что мужчина организовал показательное шоу в честь 80-летяя Победы для шестидесяти человек. Однако на то, что в итоге будет нарушен общественный порядок, он не рассчитывал.

По данным «ТАСС», сначала спортсмены напали на рефери, после к потасовке присоединились зрители. Некоторые очевидцы утверждают, что в момент конфликта раздавались звуки, похожие на выстрелы. Проверку по факту произошедшего проводят правоохранительные органы, уточняет пресс-служба регионального управления МВД.

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Пьяная пассажирка самолета открыла аварийный люк перед вылетом из Калининграда
21 мая 2025, 18:25

Фото: iStock/Dushlik

Рейс из Калининграда в Санкт-Петербург задержала пассажирка, которая пыталась открыть аварийный выход после посадки на борт Boeing 737-800 (RA-73658). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Smartavia.
По данным источника, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Бортпроводники не позволили ей осуществить задуманное и высадили из самолета, который в тот момент все еще находился на стоянке. На месте также работал наряд полиции.

В публикации уточняется, что после проверки техниками самолет взлетел, отправившись в пункт назначения – аэропорт «Пулково».

Ранее сообщалось о пассажирском самолете авиакомпании S7, который внезапно сменил курс и приземлился в другом городе из-за поломки.

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#алкоголь
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«Он это все снимал»: 14-летний подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей в Нижегородской области, подробности
В Нижегородской области подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей
21 мая 2025, 16:42

Фото: iStock/stefanamer

В небольшой деревне Нижегородской области 14-летний подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей, которые снимали это на видео и позже выложили шокирующие кадры в социальные сети. Пострадавший сейчас в тяжелом психоэмоциональном состоянии и его родители не позволяют ему ходить в школу. Подробнее о происшествии расскажет «Радио 1».

Жестокое изнасилование и съемка на камеру

Мать пострадавшего мальчика в глубоком шоке, похоже, она до сих пор не может прийти в себя: ее взгляд пустой, на вопросы она отвечает односложно. Женщина не знает, что делать дальше. Ее сына-первоклассника изнасиловал соседский 14-летний юноша. Насильник надругался над мальчиком на глазах у своих друзей, которые и снимали все на видео. Ролик выложили в социальные сети. О том, что случилось, узнал весь район.

«Он это все снимал, друг снимал. Зачем? Он что, не мог сказать: "Да ты что?! Зачем?!" Хихикали, подхихикивали, смеялись», – заявила местная жительница.
Теперь первоклассник испытывает страх перед тем, что в школе его будут травить. Он не выходит из дома и избегает общения даже с друзьями. Местные жители отмечают, что за последние полгода это уже третий подобный случай в округе.


Не первый случай

Фото: iStock/mactrunk
При расследовании инцидента полицейские выяснили, что за последние полгода в районе произошло несколько подобных случаев.
«Совсем недавно произошел еще один инцидент. Группа семиклассников затащила своего одноклассника в сарай, где жестоко его избили и заставили раздеться до гола, снимая все на видео. Они насмехались над ним и издевались», – рассказала местная жительница Галина телеканалу РЕН ТВ.
Однако один из пострадавших школьников нашел в себе силы поделиться своей историей. Он рассказал, что в тот день зашел проведать подругу, которая жила в общежитии, а затем решил поздороваться с ее соседом, 46-летним знакомым. Тот неожиданно схватил его, повалил на кровать и прижал голову к подушке. Вырваться удалось лишь через некоторое время.

Мальчик долгое время скрывал события того дня, но сам насильник вскоре начал рассказывать о своих действиях. По словам местных жителей, он хвастался своими похождениями во время застолья, что вызвало большой общественный резонанс. Вместо того чтобы обратиться в полицию, соседи решили устроить самосуд: сначала избили его, а затем попытались разгромить его квартиру. Родственникам подозреваемого пришлось покинуть город из-за угроз. В итоге следователи задержали мужчину и возбудили уголовное дело, суд поместил его под стражу.

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Насилие над животными

В этом районе Нижегородской области жертвами извращенцев становятся не только дети, но и животные. Несколько лет назад местные жители обсуждали случай, когда сосед неоднократно изнасиловал козу. По слухам, он взламывал сарай пенсионерки, где жили парнокопытные, и нападал на одну и ту же жертву. Несмотря на установленные факты насилия, полиция тогда не возбудила уголовное дело против зоофила.

Теперь реальный срок может грозить 14-летнему подростку, обвиняемому в изнасиловании первоклассника, так как он уже достиг возраста уголовной ответственности. Его отправили под домашний арест.

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