КНДР направит сапёров и строителей для восстановления Курской области

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Северная Корея направит в Россию сапёров и военных строителей, которые окажут помощь в восстановлении Курской области. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.



Бывший министр обороны России подчеркнул, что северокорейским председателем было принято решение направить на помощь российским коллегам одну тысячу сапёров для разминирования приграничных территорий.

Также в РФ прибудут пять тысяч военных строителей, которые помогут в восстановлении разрушенных инфраструктурных объектов.

Анастасия Чинкова

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