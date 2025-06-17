КНДР направит сапёров и строителей для восстановления Курской области

17 июня 2025, 14:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Северная Корея направит в Россию сапёров и военных строителей, которые окажут помощь в восстановлении Курской области. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.