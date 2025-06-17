КНДР направит сапёров и строителей для восстановления Курской области
Северная Корея направит в Россию сапёров и военных строителей, которые окажут помощь в восстановлении Курской области. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Бывший министр обороны России подчеркнул, что северокорейским председателем было принято решение направить на помощь российским коллегам одну тысячу сапёров для разминирования приграничных территорий.
Также в РФ прибудут пять тысяч военных строителей, которые помогут в восстановлении разрушенных инфраструктурных объектов.
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