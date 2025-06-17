Хинштейн отреагировал на отправку специалистов из Северной Кореи под Курск
Отправка сапёров и строителей из КНДР в Курскую область станет подспорьем для региона. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора приграничного региона Александр Хинштейн.
Ранее в этот день секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сообщил, что по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном было принято решение об отправке в приграничный российский регион одной тысячи сапёров и пяти тысяч военных строителей. Специалисты из КНДР окажут помощь в разминировании территорий и восстановлении разрушенных инфраструктурных объектов.
Хинштейн напомнил, что президент России Владимир Путин поручил разминировать курское приграничье в максимально короткие сроки. Также реализация данной задачи является первым шагом на пути к тому, чтобы жители как можно быстрее вернулись в свои дома.
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