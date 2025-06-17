Хинштейн отреагировал на отправку специалистов из Северной Кореи под Курск

17 июня 2025, 19:11

Хинштейн: отправка сапёров из КНДР в Курскую область станет подспорьем

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)

Отправка сапёров и строителей из КНДР в Курскую область станет подспорьем для региона. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора приграничного региона Александр Хинштейн.