В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop

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В Северной Корее подростков осудили на 12 лет из-за просмотра фильмов и клипов из Южной Кореи. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что два подростка 16 лет увлекались южнокорейской культурой, которая запрещена в КНДР.
В ходе судебного заседания мальчиков, на которых надели наручники, прилюдно осудили за такие интересы. В решении суда говорится, что просмотром и прослушиванием продукции «гнилого марионеточного режима» они разрушили своё будущее.
По решению суда подростков приговорили к 12 годам принудительных работ.
Напомним, что ужесточение закона о запрете на прослушивание k-pop произошло в 2020 году. Ранее граждан Северной Кореи отправляли в трудовые лагеря, но теперь суд может принять решение о наказании в виде смертной казни.
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В ходе судебного заседания мальчиков, на которых надели наручники, прилюдно осудили за такие интересы. В решении суда говорится, что просмотром и прослушиванием продукции «гнилого марионеточного режима» они разрушили своё будущее.
Напомним, что ужесточение закона о запрете на прослушивание k-pop произошло в 2020 году. Ранее граждан Северной Кореи отправляли в трудовые лагеря, но теперь суд может принять решение о наказании в виде смертной казни.
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Анастасия Чинкова