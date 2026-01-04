КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
КНДР провела запуск баллистических ракет, направив их в сторону Японского (Восточного) моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединённое командование начальников штабов южнокорейской республики.
Это первый запуск ракет со стороны Пхеньяна в 2026 году. Предыдущий подобный инцидент зафиксировали 7 ноября.
В настоящий момент официальные комментарии от представителей КНДР не поступали. Южнокорейские военные продолжают анализ данных о траектории и характеристиках запущенной ракеты.
Инцидент вызывает обеспокоенность в регионе, поскольку пуски баллистических ракет Северной Кореи международным сообществом традиционно рассматриваются как фактор, повышающий напряжённость в Восточной Азии. При этом некоторые эксперты считают, что это стало демонстрацией силы в ответ на действия США в Венесуэле.
По предварительной информации, оба объекта упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
