КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

04 января 2026, 03:57

Фото: iStock/DedMityay

КНДР провела запуск баллистических ракет, направив их в сторону Японского (Восточного) моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединённое командование начальников штабов южнокорейской республики.