США в Венесуэле: нефть как стратегическая цель

04 января 2026, 03:15

Пушков: целью спецоперации США была венесуэльская нефть

Алексей Пушков (Telegram @alexey_pushkov)

Военная операция США в Венесуэле, включавшая захват президента Николаса Мадуро, имеет глубинный стратегический подтекст. Об этом в Телеграм-канале рассказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.





По его оценке, истинные мотивы действий Вашингтона выходят далеко за рамки заявленных борьбы с наркоконтрабандой и смены политического руководства.



Центральной целью США, как полагает Пушков, является установление контроля над природными ресурсами Венесуэлы. Страна занимает первое место в мире по объёму нефтяных резервов, что придаёт ситуации глобальное значение.



«Это ключ. Именно в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы», — подчеркнул сенатор.