США в Венесуэле: нефть как стратегическая цель
Пушков: целью спецоперации США была венесуэльская нефть
Военная операция США в Венесуэле, включавшая захват президента Николаса Мадуро, имеет глубинный стратегический подтекст. Об этом в Телеграм-канале рассказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
По его оценке, истинные мотивы действий Вашингтона выходят далеко за рамки заявленных борьбы с наркоконтрабандой и смены политического руководства.
Центральной целью США, как полагает Пушков, является установление контроля над природными ресурсами Венесуэлы. Страна занимает первое место в мире по объёму нефтяных резервов, что придаёт ситуации глобальное значение.
«Это ключ. Именно в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы», — подчеркнул сенатор.Он добавил, что операция сопровождалась масштабной информационной кампанией, начало которой положило вручение Нобелевской премии мира оппозиционерке Марии Мачадо. Это событие, по мнению Пушкова, вывело тему «смены режима» в Венесуэле на первые полосы мировых СМИ. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп публично заговорил о возможности свержения Мадуро.
По мнению Пушкова, эти события представляют собой звенья единой цепочки, нацеленной на легитимизацию внешнего вмешательства в дела Венесуэлы и демонстрацию американской силы на международной арене.