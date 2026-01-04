Названо число погибших при вторжении США в Венесуэлу

04 января 2026, 02:25

NYT: минимум 40 человек погибли в результате вторжения США в Венесуэлу

Фото: iStock/Tomasz Podolski

Десятки жителей Венесуэлы погибли в результате спецоперации США в Каракасе. Об этом пишет New York Times.