Названо число погибших при вторжении США в Венесуэлу
Десятки жителей Венесуэлы погибли в результате спецоперации США в Каракасе. Об этом пишет New York Times.
Издание ссылается на высокопоставленного венесуэльского чиновника, который на условиях анонимности раскрыл информацию. По его словам, минимум 40 человек стали жертвами американской агрессии. Среди погибших как мирные жители, так и представители силовых структур страны.
По данным газеты, в спецоперации участвовали свыше 150 американских самолётов. Их задачей стало подавление системы противовоздушной обороны. После этих действий вертолёты с десантниками свободно вторглись в воздушное пространство Каракаса и осуществили захват президента Мадуро и его супруги.
