КНДР запустила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19»

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КНДР заявила, что накануне, 31 октября, запустила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19». Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Отмечается, что показатели высоты и длительности полета были самыми высокими за все время северокорейских запусков.
По информации агентства, ракета пролетела около 1000 километров на рекордной высоте в 7000 километров.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что испытания «Хвасон-19» показывают решимость страны бороться со своими врагами, которые винят его в эскалации напряжения на Корейском полуострове. При этом, согласно его заявлению, «ничто не изменит» политику страны по укреплению ее ядерного потенциала.
Ранее южнокорейский аналитик Ким Дон Ёп отмечал, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты северокорейской стороной показал возможность ударов по территории США. По его словам, этот запуск был нацелен не на увеличение дальности полета, а на демонстрацию возможности поражения Соединенных Штатов, даже если на ракете установлен более крупный и тяжелый боезаряд.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что испытания «Хвасон-19» показывают решимость страны бороться со своими врагами, которые винят его в эскалации напряжения на Корейском полуострове. При этом, согласно его заявлению, «ничто не изменит» политику страны по укреплению ее ядерного потенциала.
Ранее южнокорейский аналитик Ким Дон Ёп отмечал, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты северокорейской стороной показал возможность ударов по территории США. По его словам, этот запуск был нацелен не на увеличение дальности полета, а на демонстрацию возможности поражения Соединенных Штатов, даже если на ракете установлен более крупный и тяжелый боезаряд.
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Данил Пономарев