В США предрекли последствия из-за участия КНДР в конфликте на Украине

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Из-за возможного участия КНДР в спецоперации на Украине могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными государствами. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге.
По словам шефа Пентагона, это «может подтолкнуть других предпринять действия». Остин отметил, что не будет «строить догадки» на тему, что конкретно может произойти.
Он также призвал власти КНДР вывести своих солдат из зоны боевых действий, чтобы не провоцировать «продление или расширение» украинского конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Он также призвал власти КНДР вывести своих солдат из зоны боевых действий, чтобы не провоцировать «продление или расширение» украинского конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова