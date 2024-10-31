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В Южной Корее прокомментировали запуск МБР Северной Кореей

Эксперт Ким Дон Ёп: запуск КНДР МБР показал возможность поражения территории США
Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты северокорейской стороной показал возможность поражения американской территории. Об этом РИА Новости сообщил южнокорейский аналитик Ким Дон Ёп.
«Поскольку ранее были произведены запуски, которые охватывали всю континентальную часть США, кажется, что этот запуск был нацелен не на увеличение дальности полета, а на демонстрацию возможности поражения территории США, даже если на ракете установлен более крупный и тяжелый боезаряд…» — прокомментировал профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле.
Он добавил, что ракета за 86 минут достигла рекордной высоты в 7000 километров. Таким образом, по словам доцента, ракетная тяга достигла наивысшего рекордного показателя.



Ким Дон Ёп резюмировал, что запуск вряд ли повлияет на американские выборы, хоть и состоялся незадолго до них.

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Трамп забрался в кабину мусоровоза «в честь Камалы и Байдена»
Трамп проехал на мусоровозе после оскорбительных слов Байдена о его сторонниках
31 октября 2024, 10:22

Дональд Трамп (Фото: сайт Кремля)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе после того, как действующий американский лидер Джо Байден назвал его сторонников отбросами. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам Трампа, заявление Байдена является настоящим позором.

«Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена», — пояснил республиканский политик.

Во время этой поездке кандидат в президенты США был в светоотражающей жилетке на пассажирском сидении грузовика с надписью «Трамп» на кузове. Трамп пошутил над своими оппонентами менее чем через сутки после того, как нынешний глава Соединенных Штатов назвал сторонников республиканца «отбросами».

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Байден укусил трех младенцев во время празднования Хэллоуина в Белом доме
NYP: Байден в шутку укусил трех младенцев на праздновании Хэллоуина в Белом доме
31 октября 2024, 09:13

Джо Байден (Фото: сайт Кремля)

Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме. Об этом информирует New York Post.
Уточняется, что действующий американский лидер в шутку укусил одного младенца за бедро, второго — за ступню, а третьего — за руку. Родители детей при этом отреагировали спокойно и кратко пообщались с Байденом.

В отношении остальных детей глава Соединенных Штатов при встрече ограничился поцелуями. Согласно информации источника, Белый дом проводит церемонии празднования Хэллоуина ежегодно, и эта станет для Байдена последней на посту президента.

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Илон Маск предсказывает «веселый период» для США при президентстве Дональда Трампа
Маск предсказал США самый веселый период в случае победы Трампа
31 октября 2024, 09:00

Фото: istock/rarrarorro

Миллиардер и предприниматель Илон Маск поделился своими прогнозами о будущем Америки в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах. В своем посте в социальной сети X он заявил, что «‎второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки», добавив, что это будет «‎потрясающе». Об этом информирует РИА Новости.
«Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки... Это будет потрясающе», — написал он.

Позавчера Маск отметил, что ожидает сокрушительной победы республиканцев на выборах, которые состоятся 5 ноября. На этих выборах Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал в социальных сетях, что в мире действует сильная пропаганда против кандидата в президенты США Дональда Трампа.

До этого в США сообщили, что американский миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес. Правительство США якобы знает об их общении, но не имеет права ограничить Маска.

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#сша
#дональд трамп
#илон маск
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Небензя пригласил постпреда Британии в Россию, назвавшую РФ «обедневшей»
31 октября 2024, 08:24

Фото: iStock/ffikretow

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу, постпреда Великобритании Барбару Вудворд, которая назвала Россию обедневшей, посетить страну и увидеть собственными глазами, насколько ее заявления не соответствуют действительности. Об этом информирует РИА Новости.
«Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», – добавил он.

Отмечается, что постоянный представитель Великобритании не ответила публично на приглашение.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что многие страны глобального Юга и Востока начинают трезво оценивать конфликт на Украине и лучше понимать коренные причины его возникновения.

До этого Небензя отметил, что действия США и их союзников донесли до мира угрозу террористической атаки, которая может быть осуществлена с помощью бытовой техники.

МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия одержит победу в конфликте, спровоцированном Западом, и подчеркнул необходимость осознания Западом своего поражения в политике против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запад
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Отношения Венгрии и стран НАТО стремятся к «точке кипения»
Politico: отношения Венгрии и НАТО приближаются к «точке кипения»
31 октября 2024, 08:16

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон обеспокоен «растущей зависимостью Венгрии от Москвы и Пекина» и ее возможными последствиями. Об этом заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман, информирует Politico.
Уточняется, что этот вопрос предполагалось обсудить на саммите послов и военных атташе в среду, 30 октября, но венгерские чиновники проигнорировали приглашение на встречу. Один из дипломатов, который принимал участие в этом саммите, сообщил, что встреча «была бы полезной возможностью для Будапешта объясниться со своими союзниками, однако его представители отсутствовали на обсуждении».

Согласно информации источника, разочарование союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) уже «достигает точки кипения». В блоке уверены, что Венгрия «продолжает заигрывать с РФ» и опасаются, что Орбан может превратить государство в «ненадежного партнера».

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CNN: Иран может ответить на атаку Израиля до выборов президента в США
31 октября 2024, 07:00

Фото: istock/Andrzej Rostek

Иран готовится ответить на недавние атаки Израиля по своим военным объектам, и этот ответ может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября.
Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленный источник. По словам источника, ответ Ирана будет «болезненным» для Израиля, однако конкретную дату возможного удара он не назвал.

Напомним, что в ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаударов по военным целям в Иране. Удары не затронули ядерные и нефтяные объекты, а сосредоточились на производственных мощностях для баллистических ракет. Как передавал портал Axios, атакуя заводы, Израиль парализовал производство твердого ракетного топлива, повредив ключевые смесители для его изготовления.

Ранее сообщалось, что Россия активно взаимодействует с Израилем и движением ХАМАС по вопросу освобождения заложников, среди которых находятся и российские граждане, удерживаемые в Газе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

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Историк, предсказавший распад СССР, прокомментировал «план победы» Зеленского
Историк Тодд: «план победы» Зеленского не связан с реалиями конфликта
31 октября 2024, 06:19

Французский историк Эммануэль Тодд, известный своим прогнозом о распаде СССР, назвал представленный Владимиром Зеленским «план победы» Украины искажением действительности.
В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung Тодд заявил, что этот план не отражает реальное положение дел в условиях продвижения российских сил.

«Одно название "план победы" напоминает оруэлловский метод полного переосмысления реальности, поскольку российская армия наступает», — отметил историк.
По мнению Тодда, Киев сейчас скорее стоит перед вопросом не победы, а сроков возможного поражения, в то время как Европа больше не может поддерживать военные действия на Украине. «Русские выиграют эту войну», — подытожил он.

Зеленский представил свой «план победы» 18 октября в украинском парламенте. Документ включает пять основных пунктов и три секретных дополнения, включая приглашение Украины в НАТО и снятие ограничений на удары по российской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала этот план, назвав его «набором бессвязных лозунгов» и заявив, что он лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

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МИД: Россия ведет работу с ХАМАС и Израилем для освобождения заложников
31 октября 2024, 05:39

Фото: istock/Shabtay Emanuelov

Россия активно взаимодействует с Израилем и движением ХАМАС по вопросу освобождения заложников, среди которых находятся и российские граждане, удерживаемые в Газе.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Мы поддерживаем контакты по освобождению заложников и российских граждан как с израильскими, так и с палестинскими представителями. Наши посольства в Дохе и Тель-Авиве очень активно работают над этим вопросом», — подчеркнул Богданов.
Ранее СМИ сообщали о визите российской делегации в Израиль для переговоров с израильской стороной по возможной сделке с ХАМАС, однако официального подтверждения не поступало. В октябре также состоялась встреча Богданова с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком, который выразил готовность освободить двух российских заложников, в том числе Александра Труфанова и Максима Харкина, в рамках обмена с Израилем.

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Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с ЕС — посол Джалали
31 октября 2024, 05:27

Фото: istock/Rainer Puster

Иран не рассчитывает на роль России в качестве посредника в переговорах с Европейским союзом по вопросам атомной деятельности.
Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол Ирана в России Казем Джалали. Причиной такого решения дипломат назвал текущие сложные отношения между Россией и европейскими странами.

«В нынешней ситуации нельзя ожидать от России посредничества, потому что Россия сама находится в условиях своего рода войны и противостояния с европейскими странами и международными силами. Поэтому мы не ожидаем, что Россия будет играть роль посредника в этом вопросе», — подчеркнул Джалали.
В 2015 году Иран и шесть мировых держав, включая Россию, подписали ядерное соглашение — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничения его ядерной программы. Однако США вышли из сделки в 2018 году и восстановили санкции против Тегерана, на что Иран ответил сокращением своих обязательств и расширением ядерных исследований.

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