В Южной Корее прокомментировали запуск МБР Северной Кореей

Фото: istockphoto/NatanaelGinting
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты северокорейской стороной показал возможность поражения американской территории. Об этом РИА Новости сообщил южнокорейский аналитик Ким Дон Ёп.
«Поскольку ранее были произведены запуски, которые охватывали всю континентальную часть США, кажется, что этот запуск был нацелен не на увеличение дальности полета, а на демонстрацию возможности поражения территории США, даже если на ракете установлен более крупный и тяжелый боезаряд…» — прокомментировал профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле.Он добавил, что ракета за 86 минут достигла рекордной высоты в 7000 километров. Таким образом, по словам доцента, ракетная тяга достигла наивысшего рекордного показателя.
Ким Дон Ёп резюмировал, что запуск вряд ли повлияет на американские выборы, хоть и состоялся незадолго до них.
Читайте также:
Трамп забрался в кабину мусоровоза «в честь Камалы и Байдена»
Байден укусил трех младенцев во время празднования Хэллоуина в Белом доме
Илон Маск предсказывает «веселый период» для США при президентстве Дональда Трампа
Никита Кротов