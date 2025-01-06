КНДР запустила первую баллистическую ракету в сторону Японского моря в 2025 году

Фото: iStock/DedMityay
Северная Корея провела запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.
По сообщению береговой охраны Японии, ракета КНДР уже упала, однако точное место её падения не уточняется. Японские власти настоятельно рекомендуют судам в этом районе избегать обломков и немедленно сообщать об их обнаружении.
На фоне запуска при канцелярии премьер-министра Японии начал работу кризисный штаб, который занимается сбором и анализом данных о пуске.
Этот инцидент стал первым запуском ракеты КНДР в 2025 году, сообщает японское общественное телевидение.
Читайте также:
Беременная учительница сорвалась с высоты во время похода, погубив себя и малыша
Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении пожелал России победы в 2025 году
РФ могла получить от КНДР баллистическую ракету дальностью поражения до трех тысяч км
На фоне запуска при канцелярии премьер-министра Японии начал работу кризисный штаб, который занимается сбором и анализом данных о пуске.
Этот инцидент стал первым запуском ракеты КНДР в 2025 году, сообщает японское общественное телевидение.
Читайте также:
Беременная учительница сорвалась с высоты во время похода, погубив себя и малыша
Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении пожелал России победы в 2025 году
РФ могла получить от КНДР баллистическую ракету дальностью поражения до трех тысяч км
Мария Моисеева