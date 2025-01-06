​Беременная ​учительница сорвалась с высоты во время похода, погубив себя и малыша

Фото: iStock/Prostock-Studio
Беременная учительница из США погибла в Греции, сорвавшись в ущелье с высоты 50 метров. Об этом сообщает MirrorUK.
Трагедия произошла 23 декабря на острове Крит, где Клара Томанн путешествовала со своим партнером Эллиотом Финном. 33-летняя женщина преподавала физику в школе Калифорнии. На момент гибели она находилась на шестом месяце беременности.
По информации местных источников, Клара поскользнулась на одном из маршрутов недалеко от монастыря Превели в районе Ретимно. Она получила тяжелые травмы головы и груди. Спустя несколько дней врачи констатировали смерть мозга. Ее нерожденный ребенок также погиб.
Семья Клары решила пожертвовать ее органы, поскольку девушка любила помогать другим и хотела бы делать это даже после гибели. Множество людей выразили соболезнования о печальной судьбе учительницы, поддерживая родственников погибшей теплыми словами и деньгами через платформу CaringBridge.
Партнер Клары Эллиот Финн, находившийся с ней в момент трагедии, поделился, что старается увековечить память о Кларе, собирая ракушки и камни на пляжах в знак их общей любви к природе.
Школа, где работала Клара, также выразила соболезнования.
Три машины столкнулись в Амурской области: есть жертвы
В зоне СВО погиб Олег Гегельский: талантливый поэт и автор песен звёзд российской эстрады
Новогоднее убийство: в Костроме педофилы изнасиловали 5-летнюю девочку, оказалось, что она была не единственной жертвой
По информации местных источников, Клара поскользнулась на одном из маршрутов недалеко от монастыря Превели в районе Ретимно. Она получила тяжелые травмы головы и груди. Спустя несколько дней врачи констатировали смерть мозга. Ее нерожденный ребенок также погиб.
Семья Клары решила пожертвовать ее органы, поскольку девушка любила помогать другим и хотела бы делать это даже после гибели. Множество людей выразили соболезнования о печальной судьбе учительницы, поддерживая родственников погибшей теплыми словами и деньгами через платформу CaringBridge.
Партнер Клары Эллиот Финн, находившийся с ней в момент трагедии, поделился, что старается увековечить память о Кларе, собирая ракушки и камни на пляжах в знак их общей любви к природе.
Школа, где работала Клара, также выразила соболезнования.
«Нет слов, чтобы описать ту грусть, которую мы все чувствуем. Она была прекрасной учительницей и любила своих учеников», — отметил директор школы Билл Вудард.Читайте также:
Три машины столкнулись в Амурской области: есть жертвы
В зоне СВО погиб Олег Гегельский: талантливый поэт и автор песен звёзд российской эстрады
Новогоднее убийство: в Костроме педофилы изнасиловали 5-летнюю девочку, оказалось, что она была не единственной жертвой
Мария Моисеева