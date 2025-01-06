Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ ​Беременная ​учительница сорвалась с высоты во время похода, погубив себя и малыша

​Беременная ​учительница сорвалась с высоты во время похода, погубив себя и малыша

Учительница из США на 6-ом месяце беременности разбилась с высоты в походе в Греции
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Беременная учительница из США погибла в Греции, сорвавшись в ущелье с высоты 50 метров. Об этом сообщает MirrorUK.
Трагедия произошла 23 декабря на острове Крит, где Клара Томанн путешествовала со своим партнером Эллиотом Финном. 33-летняя женщина преподавала физику в школе Калифорнии. На момент гибели она находилась на шестом месяце беременности.

По информации местных источников, Клара поскользнулась на одном из маршрутов недалеко от монастыря Превели в районе Ретимно. Она получила тяжелые травмы головы и груди. Спустя несколько дней врачи констатировали смерть мозга. Ее нерожденный ребенок также погиб.



Семья Клары решила пожертвовать ее органы, поскольку девушка любила помогать другим и хотела бы делать это даже после гибели. Множество людей выразили соболезнования о печальной судьбе учительницы, поддерживая родственников погибшей теплыми словами и деньгами через платформу CaringBridge.

Партнер Клары Эллиот Финн, находившийся с ней в момент трагедии, поделился, что старается увековечить память о Кларе, собирая ракушки и камни на пляжах в знак их общей любви к природе.

Школа, где работала Клара, также выразила соболезнования.

«Нет слов, чтобы описать ту грусть, которую мы все чувствуем. Она была прекрасной учительницей и любила своих учеников», — отметил директор школы Билл Вудард.
Читайте также:

Три машины столкнулись в Амурской области: есть жертвы

В зоне СВО погиб Олег Гегельский: талантливый поэт и автор песен звёзд российской эстрады

Новогоднее убийство: в Костроме педофилы изнасиловали 5-летнюю девочку, оказалось, что она была не единственной жертвой
#школа
#ребёнок
#трагедия
#смерть
#греция
#сша
Три машины столкнулись в Амурской области: есть жертвы
Жесткое ДТП с тремя машинами в Амурской области убило двух людей и покалечило трех
06 января 2025, 05:25

Фото: iStock/Bilanol

В Амурской области на трассе «Амур» вблизи ЗАТО Циолковский произошло столкновение трех автомобилей. В результате два человека погибли, трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась утром на 1 347-м километре автодороги. Участниками столкновения стали автомобили Mitsubishi Canter, Toyota Chaser и Nissan Tiida. Пострадавшие с травмами были госпитализированы, обстоятельства происшествия уточняются.

Предварительно причиной аварии назван выезд одного из автомобилей на встречную полосу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что четыре бытовки сгорели при пожаре в Новой Москве. Один человек погиб.

Читайте также:

МЧС: Количество погибших пенсионеров при пожаре в Кировской области выросло до 7

Зеленский сматерился в адрес Запада и осудил недостаточную помощь на СВО против РФ

В зоне СВО погиб Олег Гегельский: талантливый поэт и автор песен звёзд российской эстрады
#авария
#автомобили
#пострадавшие
#столкновение
#травмы
#автодороги
#происшествия
#дтп
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МЧС: Четыре бытовки сгорели при пожаре в Новой Москве, погиб человек
06 января 2025, 03:40

Фото: iStock/Bilanol

В деревне Летово в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погиб один человек.
По информации МЧС Москвы, возгорание охватило четыре бытовки. На место происшествия были оперативно направлены 27 пожарных и шесть единиц техники.

По предварительным данным, внутри одной из бытовок находился человек, который не смог выбраться. Обстоятельства инцидента расследуются.

Пожар удалось ликвидировать, однако причина возгорания пока устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Кировской области в поселке Кильмезь произошел пожар в доме ветеранов. Из проживающих в нем пожилых людей пострадали все, большинство погибло.

Читайте также:

«Проклятие коснется каждого»: Злые слова Разина о концерте памяти Шатунова начали сбываться

«Искренне их презираю»: Зеленский оскорбил русский народ во время интервью

«Он ей голову пробил»: как «Юный Чикатило» чуть не убил 11-летнего ребёнка и кто ещё стал жертвой садиста из Мурманской области
#мчс
#пожар
#человек
#возгорание
#происшествия
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МЧС: Количество погибших пенсионеров при пожаре в Кировской области выросло до 7
05 января 2025, 23:20

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Кировской области в поселке Кильмезь произошел пожар в доме ветеранов. Количество жертв возросло до семи человек.
По данным МЧС, деревянное одноэтажное здание быстро охватило огнем. Пожарные прибыли на место за три минуты после вызова, однако пламя уже полностью поглотило дом. Причину возгорания все еще не выяснили.

В доме проживали 11 пожилых людей, судьба одного из них пока остается неизвестной. Семеро пенсионеров погибли, однако трех удалось эвакуировать. Поиски последнего человека продолжаются.

Ранее сообщалось, что в социальном доме в Кировской области вспыхнул пожар и несколько пенсионеров пропали без вести. Также показывалось видео горящего здания и тушения пожара.

Читайте также:

Полиция Казани разыскивает Гринча, катающегося по городу на крыше машины

Владимирские следователи возбудят дело по факту жестокого обращения с гимнастками

В Абхазии объявили 6 января днём траура из-за гибели пятерых детей при пожаре
#мчс
#пожар
#пожарные
#поиски
#человек
#пенсионеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция Казани разыскивает Гринча, катающегося по городу на крыше машины
05 января 2025, 22:00

Фото: iStock/ jacqylaw

Катающегося по центру Казани на крыше малиновых «Жигулей» «Гринча» начала искать полиция, сообщил Telegram-канал Shot.
Кадры с поездкой мужчины на крыше автомобиля в костюме Гринча завирусилось в социальных сетях. Он ехал по центру города — на видеозаписи видны Казанский Кремль и Центральный стадион города.

Водителю автомобиля выписали несколько штрафов, общая сумма которых составила 5250 рублей. С ним работники правоохранительных органов провели профилактическую беседу. «Похитителя Рождества» сотрудники полиции ещё не поймали, но его поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что на 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица в Большеглушицком районе (юго-восток Самарской области) произошло лобовое столкновение двух машин. Как передают в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП два человека погибли, ещё семь пострадали.



Читайте также:
В Москве после ДТП загорелся автомобиль

Автомобиль с людьми тонет в Москве-реке – фото

На Театральном проезде в Москве произошло ДТП с участием авто и электробуса
#поиски
#авто
#кадры
#мужчины
#сотрудники
#работники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новые мазутные пятна обнаружены в море у побережья Анапы и в Крыму
05 января 2025, 20:49

Фото: iStock/dehooks

В акватории Чёрного моря обнаружили новое нефтяное пятно. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в беседе с ТАСС.
Отмечается, что с воздуха была исследована береговая линия Анапы и труднодоступная местность заповедника «Утриш» в Краснодарском крае. В полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы было обнаружено маслянистое пятно, двигающееся в сторону населённого пункта Витязево.

На место прибыли специалисты Морспасслужбы, которые приступили к сбору нефтеводяной смеси.

Второй пятно было обнаружено в бухте Капсель в Крыму. Оно растянулось по водной поверхности на два километра.

Читайте также:

В Керченском проливе после аварии обнаружено более 30 мёртвых дельфинов

В Севастополе введён режим ЧС регионального значения из-за мазутных пятен

Мазут добрался до элитной виллы Алсу на крымском побережье
#анапа
#крым
#краснодарский край
#нефть
#чёрное загрязнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владимирские следователи возбудят дело по факту жестокого обращения с гимнастками
СК: дело о жестоком обращении с гимнастками возбудят во Владимирской области
05 января 2025, 20:16

Фото: iStock/photographer

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жестокого обращения с воспитанниками школы по художественной гимнастике во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в своих соцсетях видео, на котором мама одной из учениц школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике рассказала, как её дочь пришла после тренировки с синяками на лице. Также в ролик была вставлена аудиозапись, на которой тренер кричит на воспитанницу, используя нецензурную лексику, и угрожает ей.

Позже обращение жительницы Владимира было опубликовано в СМИ. В нём она жалуется, что тренер регулярно оскорбляет лет ей, а также применяет по отношению к ним насильственные действия, в том числе с использованием спортивного инвентаря.

Следственные органы СК РФ по Владимирской области организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по региону Кулакову А.А. возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении детей.

Читайте также:

Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение

Мальчик кричал и стучал в дверь, но никто не помог: Когда квартиру открыли, внутри нашли тела троих детей и двух мам

Новогоднее убийство: в Костроме педофилы изнасиловали 5-летнюю девочку, оказалось, что она была не единственной жертвой
#владимирская область
#следственный комитет
#уголовное дело
#тренер
#школы
#адвокат
#видео
#тренировки
#мама
#бастрыкин
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека погибли в ДТП в Самарской области
В Самарской области столкнулись два автомобиля, погибли два человека
05 января 2025, 19:21

Фото: iStock/Hakase_

На 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица в Большеглушицком районе (юго-восток Самарской области) произошло лобовое столкновение двух машин. Как сообщают в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП два человека погибли, ещё семь пострадали.
В ведомстве добавили, что противопожарная служба провела аварийно-спасательные работы: отключила аккумуляторные батареи, а также деблокировала пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и медработники.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД, до приезда скорой помощи на месте ДТП скончались водитель автомобиля Toyota и несовершеннолетний пассажир, который ехал в автомобиле Hyundai.

Полицейские опросили участников аварии и очевидцев. Сейчас они продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Читайте также:

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Карелии увеличилось до 15

В Москве после ДТП загорелся автомобиль

На Театральном проезде в Москве произошло ДТП с участием авто и электробуса
#дтп
#мвд
#столкновение
#трассы
#пассажир
#водитель
#аварии
#авто
#полицейские
#происшествия
#самарская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шесть человек пропали без вести при пожаре в социальном доме в Кировской области
Два человека погибли при пожаре в социальном доме в Кировской области
05 января 2025, 19:09

Фото: iStock/Hakase_

В социальном доме в Кировской области вспыхнул пожар, несколько пенсионеров пропали без вести. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что возгорание произошло в учреждении в посёлке Кильмезь под Кировом. Огонь быстро распространился по помещениям деревянной постройки, в которой проживало 11 пенсионеров.

По данным источников канала, в результате произошедшего погибли два человека, ещё как минимум шестеро числятся пропавшими без вести – неизвестно, были ли они в здании в момент пожара, их разыскивают. Остальных постояльцев удалось оперативно эвакуировать

В настоящее время причина пожара неизвестна.

Читайте также:

В Абхазии объявили 6 января днём траура из-за гибели пятерых детей при пожаре

МЧС: в Хабаровском крае пожар уничтожил пять машин

В Самаре при пожаре в новогоднюю ночь в общежитии погибло два человека
#пожар
#возгорание
#социальные объекты
#пенсионеры
#погибший
#пострадавший
#эвакуация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Керченском проливе после аварии обнаружено более 30 мёртвых дельфинов
05 января 2025, 19:07

Фото: istockphoto/Jorg Gillwald

Более 30 дельфинов погибли в Керченском проливе после разлива мазута в результате крушения двух российских танкеров 15 декабря. Об этом сообщили сотрудники научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».
Сообщение об этом появилось в телеграм-канале организации. По данным экологов, с момента чрезвычайного происшествия с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в акватории Чёрного моря было найдено 61 мёртвое морское китообразное животное. Гибель 32 из них может быть связана с разливом мазута. Остальные мёртвые особи совсем старые, они умерли до 15 декабря.

Ещё в канун Нового года специалисты Росрыболовства подтвердили факт массовой гибели дельфинов в прибрежных районах Чёрного моря в Краснодарском крае в результате разлива мазута. Кроме того, по сообщению ведомства, сократилась популяция водоплавающих птиц.

Читайте также:

Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма

Учёные из США обнаружили следы фентанила в тканях дельфинов из Мексиканского залива

За ночь на берега Краснодарского края выбросило 13 мёртвых дельфинов
#животное
#гибель
#специалисты
#происшествия
#чёрное море
Следите за нашими новостями
в удобном формате