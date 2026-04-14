КНДР запустила пять ракет по целям в Желтом море
Северная Корея завершила испытание новых крылатых и противокорабельных ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
За ходом запусков лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Вместе с ним на мероприятии присутствовали представители оборонной промышленности страны и командование военно‑морских сил.
Цели испытаний включали проверку системы управления вооружением эсминца «Чве Хен», с которого осуществляли запуск, и отработку действий экипажа в условиях, приближенных к боевым. Кроме того, северокорейские специалисты смогли провести оценку точности обновленной навигационной системы корабля.
В рамках боевых учений армия КНДР запустила две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные. Все выпущенные снаряды поразили заданные цели в акватории Желтого моря, подтвердив заявленные тактико‑технические характеристики, пишет ЦТАК.
Ранее Ким Чен Ын направил телеграмму президенту Владимиру Путину. Северокорейский лидер заявил, что Москва всегда может положиться на Пхеньян.
