КНДР запустила пять ракет по целям в Желтом море

Северная Корея завершила испытание новых крылатых и противокорабельных ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



За ходом запусков лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Вместе с ним на мероприятии присутствовали представители оборонной промышленности страны и командование военно‑морских сил.

Цели испытаний включали проверку системы управления вооружением эсминца «Чве Хен», с которого осуществляли запуск, и отработку действий экипажа в условиях, приближенных к боевым. Кроме того, северокорейские специалисты смогли провести оценку точности обновленной навигационной системы корабля.

В рамках боевых учений армия КНДР запустила две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные. Все выпущенные снаряды поразили заданные цели в акватории Желтого моря, подтвердив заявленные тактико‑технические характеристики, пишет ЦТАК.

Ранее Ким Чен Ын направил телеграмму президенту Владимиру Путину. Северокорейский лидер заявил, что Москва всегда может положиться на Пхеньян.

