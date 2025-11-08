КНР выразила протест ЕС из-за участия в мероприятиях сторонников Тайваня

08 ноября 2025, 06:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китай выразил решительный протест Европейскому союзу из-за участия сторонников независимости Тайваня в мероприятии Европарламента. Об этом говорится в заявлении дипломатической миссии КНР в ЕС.





По информации китайской стороны, 7 ноября в здании Европарламента присутствовали заместитель главы администрации Тайваня Сяо Мэйцинь и другие видные представители тайваньского сепаратистского движения. Они приняли участие в конференции, которую Пекин расценил как мероприятие, направленное на независимость Тайваня.





«Китай выражает свое решительное возмущение и решительный протест в связи с этим, сделал серьезное представление ЕС», — заявили в миссии.