Трамп назвал проведение саммита G20 в ЮАР полным позором
Президент США Дональд Трамп раскритиковал проведение предстоящего саммита «Большой двадцатки» (G20) в Южно-Африканской Республике, назвав это «полным позором». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп заявлял, что ЮАР больше не должна входить в G20 из-за плохих событий, якобы произошедших в стране. Саммит запланирован на 22–23 ноября 2025 года в Йоханнесбурге.
Председательство в группе перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии; в конце ноября 2025 года руководство передаст его США. Российскую делегацию на саммите возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее заявил, что саммит состоится независимо от того, приедет ли туда Трамп. Американский лидер ранее неоднократно критиковал ЮАР, в том числе показывал Рамафосе видеоматериалы о якобы насилии против белых фермеров, называя происходящее геноцидом. Рамафоса, однако, отверг обвинения в системном нарушении прав фермеров, отметив положительные итоги встречи.
