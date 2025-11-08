Трамп назвал проведение саммита G20 в ЮАР полным позором

08 ноября 2025, 01:27

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал проведение предстоящего саммита «Большой двадцатки» (G20) в Южно-Африканской Республике, назвав это «полным позором». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.