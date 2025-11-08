Fox: экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о вмешательстве России в выборы США

08 ноября 2025, 04:47

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Федеральное большое жюри Южного округа штата Флорида направило повестки бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и экс-сотрудникам ФБР Питеру Стржоку и Лизе Пейдж по делу о вмешательстве в выборы президента США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.