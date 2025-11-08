Достижения.рф

Fox: экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о вмешательстве России в выборы США

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Федеральное большое жюри Южного округа штата Флорида направило повестки бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и экс-сотрудникам ФБР Питеру Стржоку и Лизе Пейдж по делу о вмешательстве в выборы президента США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.



Повестки связаны с расследованием Минюста США о возможных нарушениях при расследовании дела о якобы вмешательстве России в выборы президента в 2016 году. По информации телеканала, в ближайшие дни могут быть выданы еще около 30 повесток.

Ранее юридический комитет Палаты представителей попросил Минюст предъявить Бреннану обвинения в лжесвидетельстве Конгрессу относительно американского лидера Дональда Трампа и РФ.

Как отмечает директор нацразведки США Тулси Габбард, администрация Барака Обамы могла сфабриковать разведданные о российском вмешательстве, чтобы попытаться ограничить влияние Трампа после его победы.

Иван Мусатов

