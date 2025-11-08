Fox: экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о вмешательстве России в выборы США
Федеральное большое жюри Южного округа штата Флорида направило повестки бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и экс-сотрудникам ФБР Питеру Стржоку и Лизе Пейдж по делу о вмешательстве в выборы президента США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
Повестки связаны с расследованием Минюста США о возможных нарушениях при расследовании дела о якобы вмешательстве России в выборы президента в 2016 году. По информации телеканала, в ближайшие дни могут быть выданы еще около 30 повесток.
Ранее юридический комитет Палаты представителей попросил Минюст предъявить Бреннану обвинения в лжесвидетельстве Конгрессу относительно американского лидера Дональда Трампа и РФ.
Как отмечает директор нацразведки США Тулси Габбард, администрация Барака Обамы могла сфабриковать разведданные о российском вмешательстве, чтобы попытаться ограничить влияние Трампа после его победы.
